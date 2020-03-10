dv.ee • 10 марта 2020
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Нефть

Цена нефти подросла на 10%

Цена на нефть сегодня выросла примерно на 10%.  Фото: Reuters/Scanpix

Цена на нефть сегодня выросла примерно на 10%, так как государства заявили о готовности помочь пострадавшим от коронавируса экономикам, а Россия подала сигнал о готовности к переговорам с ОПЕК.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что он предпримет “серьезные” шаги, чтобы обезопасить экономику США от воздействия распространяющейся вспышки коронавируса, в то время как правительство Японии планирует потратить более 4 миллиардов долларов на второй пакет мер по борьбе с вирусом.

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