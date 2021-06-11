Вкус биржи: впервые за 13 лет... Нет, мы не суеверные

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Это случилось впервые за 13 лет. Нет, мы не суеверные. Инфляция за май составила 5%. Что в этом особенного? Такое случилось впервые с 2008 года. Тревожный звоночек?? Как на него отреагирует ФРС? Нужно ли нам бояться гиперинфляции? Нужно ли нам бояться мегаинфляции? Нужно ли нам бояться уберинфляции? Нужно ли нам бояться суперинфляции? Или у Федрезерва всё под контролем?

Сальвадор сделал биткойн официальной валютой. Да, вы не ослышались (хотя как вы могли ослышаться читая текст?). Во-первых, Сальвадор, во-вторых, биткойн, в-третьих признан на официальном уровне. Трейдер, тренер, эксперт по инвестированию и мастер нелюбви к криптовалютам Фуад Расулов не теряет присутствия духа: это пока всего лишь Сальвадор. Вот когда Германия или Швейцария такое введёт, тогда и поговорим.

Рост акций здорового человека. Компания Biogen объявила о великом шаге: её лекарство от болезни Альцгеймера было одобрено властями США. Такое происходит впервые за 20 лет. Это может стать великим событием: если лекарство заработает (а в этом есть и сомнения), то оно может облегчить и улучшить качество жизни сотен миллионов людей. Фондовый рынок по достоинству оценил старания компании: акции растут неплохими темпами. Хотя те, кто купили яхту и три острова, вложившись в акции GameStop, конечно, усмехаются.