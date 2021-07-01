Инвестор Тоомас: цена Wise окутана тайной, но это меня не пугает

Уже через неделю на биржу выйдет эстонский "единорог" - платежная система Wise. Жду этого с волнением: цена акции по-прежнему под вопросом, а информация, на основе которой можно было бы сделать прогноз, весьма противоречива.

Основатель и управляющий Wise Кристо Кяарманн. Фото: Лийз Трейманн

Компания Transferwise, надавно сменившая название на Wise и предлагающая услуги международных переводов, была основана в 2011 году. Уже спустя шесть лет она вышла в прибыль.

Опыт ведущих мировых технологических компаний показывает, что многие из них достигли наибольшего роста в период, когда уже находились на бирже. То есть эстонский "единорог" Wise, который только выходит на биржу, еще в начале своего пути.

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Wise принадлежит 2,5% мирового рынка международных переводов между частными лицами. Если добавить сегмент бизнес-клиентов, можно заполучить еще большую долю рынка - нужно лишь переманить их у банков. Как рассказал управляющий Wise Кристо Кяарманн в недавнем интервью Äripäev, большая часть переводов в мире по-прежнему совершается через традиционные банки, где плата за услугу "спрятана" в курсе валюты. Эту проблему Wise и решает, предлагая дешевые и быстрые международные переводы.

Интересно, что пандемия помогла развитию бизнеса Wise: в этот период создавалось все больше международных компаний, которые продают товары и услуги по всему миру и выплачивают зарплату сотрудникам в разных странах. Для всего этого необходимы выгодные услуги международных платежей.

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Для меня вопрос потенциала рынка ясен - у финансовых технологических компаний есть преимущество перед банками, так как вне зависимости от страны они могут предложить своим клиентам услуги в 8-10 раз дешевле, а платежи совершают моментально. Вопрос скорости в первую очередь, конечно, актуален для стран, не входящих в Европейский Союз.

Сколько будут стоить акции?

Так как Wise не проводит традиционного IPO и акции на бирже будут продавать действующие акционеры, цена бумаг компании заранее неизвестна. Она будет определена за несколько часов до начала торгов в ходе "дуэли" между продавцами и покупателями.

Если взглянуть на доступную до сих пор информацию и оценку предприятия экспертами, можно сделать определенное предположение. Попытаюсь немного поиграть мультипликаторами.

По данным последнего отчета Wise, число акций компании составляет 35,66 миллионов штук. В прошлом году сделки с акциями компании совершались по цене 125 долларов США или 90 фунтов стерлингов. Оборот Wise за минувший финансовый год составил 421 миллион фунтов. Исходя из этого, соотношение цены к обороту (P/S) составляет 7,6. Но в этом году, очевидно, акции уже не стоят столько же, сколько раньше.

По оценке разных экспертов, рыночная капитализация Wise в этом году может быть значительно выше. Международные издания говорят о 7 миллиардах долларов (5,04 млрд фунтов). Таким образом, цена акции может составлять 14 фунтов, а P/S 12.

Однако на момент начала торгов цена акции может сильно отличаться от этих цифр, так как Wise постоянно выдает опционы своим работникам, а значит, число акций на сегодняшний момент может быть совершенно другим, что меняет и их цену.

Компания Wise (бывшая TransferWise), основанная эстонскими предпринимателями Кристо Кяарманном и Тааветом Хинрикусом, является прибыльной с 2017 года. За прошлый год Wise совершил международных переводов на 54,4 миллиарда фунтов стерлингов, что на 30% больше, чем годом ранее. Доход компании составил 421 миллиона фунтов, что на 39% больше предыдущего года. Брутто-маржа составила 62%, что позволило заработать за прошлый год 260,5 миллионов фунтов брутто-прибыли. Самый большой офис Wise находится в Таллинне, где работает более 1000 сотрудников компании. Wise постоянно развивается, и за месяц компания выпускает более 3000 обновлений своего продукта. Во второй половине 2021 года Wise планирует увеличить свою международную команду на 718 человек, из которых 259 будут наняты в Таллинне. Торги акциями Wise начнутся 7 июля на Лондонской бирже

Следует учесть и минусы

У Wise, как и у других предприятий, есть риск конкуренции. Другой финтек может разработать более привлекательную услугу и переманить клиентов Wise. Основной рост компании сейчас все-таки происходит за счет увеличения базы новых клиентов и предприятий.

Но Wise задумал одну хитрость - компания призывает своих клиентов стать и акционерами. С этой целью она распределяет между клиентами небольшое число бесплатных акций, которые можно купить на бирже с помощью бонусной программы. Клиенты Wise, владеющие акциями компании, будут заинтересованы в том, чтобы ее услуги были лучше, чем у конкурентов. Они также дают компании свои рекомендации в отношении развития услуг.

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Глобальные тренды тоже могут обернуться риском и снизить спрос на услуги Wise. Большую долю международных переводов совершают мигранты, и если число зарубежных работников сократится, уменьшится и необходимость переводить деньги домой. По словам Кяарманна, до сих пор этот риск не реализовался, скорее, наоборот - число международных предприятий увеличилось, что идет на пользу компании.

Также надо принять во внимание риски кибербезопасности и кражи данных, запутанное законодательство разных стран (у Wise представительства в 17 странах) и многие другие трудности, с которыми может столкнуться быстроразвивающаяся технологическая компания.

И все-таки с учетом всей доступной на сегодняшний день информации, Wise мне кажется потенциально хорошей инвестиций, так как это прибыльная быстрорастущая компания. Она хорошо впишется в мой портфель, если цена акции не будет чрезмерно завышенной. Планирую понаблюдать за ценой в первый день торгов, и тогда приму финальное решение.