Кристо Кяэрманн: выход Wise на биржу – не повод отойти от дел

Один из основателей и исполнительный директор Wise Кристо Кяэрманн не видит причин для сокращения собственного участия в делах компании после ее выхода на биржу.

Кристо Кяэрманн Фото: Эйко Кинк

Начинающим предпринимателям Кяэрманн советует несколько раз подумать над тем, стоит ли вообще пытаться привлечь чужие средства на начальном этапе развития проекта.