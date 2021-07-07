Ану Лилль • dv.ee • 7 июля 2021 в 5:43
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Кристо Кяэрманн: выход Wise на биржу – не повод отойти от дел

Один из основателей и исполнительный директор Wise Кристо Кяэрманн не видит причин для сокращения собственного участия в делах компании после ее выхода на биржу.

Кристо Кяэрманн  Фото: Эйко Кинк

Начинающим предпринимателям Кяэрманн советует несколько раз подумать над тем, стоит ли вообще пытаться привлечь чужие средства на начальном этапе развития проекта.

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