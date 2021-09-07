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    Таллиннская биржа падает

    Фото: Liis Treimann

    Акции Coop Pank падают на 13%. Индекс Таллиннской биржи снижается на 4,5%.

    Акции большинства компаний на Таллиннской бирже сегодня дешевеют. Сильнее всех падают акции Coop Pank: к моменту публикации они подешевели на 13,13% и стоят 3,375 евро. Вчера акции Coop Pank упали на 7,5%, в то время как в пятницу они обновили исторический максимум, достигнув уровня 4,42 евро.
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