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    Фуад Расулов: роста ставок в США и Еврозоне ждать не стоит

    В последнее время сразу несколько цент­ральных банков произвели изменения в своей монетарной политике. Центральные банки Бразилии и России повысили ставки и дали толчок ралли валютам развивающихся стран. Ровно до выхода данных по рынку труда в США наращивал позиции и доллар, однако после публикации довольно слабой статистики по количеству новых рабочих мест разговоры о скором сворачивании мер стимулирования (QE) стали звучать реже.

    Как не раз утверждал глава ФРС Джером Пауэлл, инфляция временная не из-за каких-то особых циклов, а потому, что причины, вызвавшие её, не относятся к списку классических факторов, описанных в учебнике по макроэкономике.Фото: Джонатан Кросби/Reuters/Scanpix
    Повышение ставки в США ожидается лишь в следующем году - и то не факт, что это произойдёт, ведь глава ФРС Джером Пауэлл дал понять, что ставки и сворачивание программы количественного смягчения - это разные вещи, и одно другому не мешает.
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