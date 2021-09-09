Фуад Расулов: роста ставок в США и Еврозоне ждать не стоит

В последнее время сразу несколько цент­ральных банков произвели изменения в своей монетарной политике. Центральные банки Бразилии и России повысили ставки и дали толчок ралли валютам развивающихся стран. Ровно до выхода данных по рынку труда в США наращивал позиции и доллар, однако после публикации довольно слабой статистики по количеству новых рабочих мест разговоры о скором сворачивании мер стимулирования (QE) стали звучать реже.

Как не раз утверждал глава ФРС Джером Пауэлл, инфляция временная не из-за каких-то особых циклов, а потому, что причины, вызвавшие её, не относятся к списку классических факторов, описанных в учебнике по макроэкономике. Фото: Джонатан Кросби/Reuters/Scanpix

Повышение ставки в США ожидается лишь в следующем году - и то не факт, что это произойдёт, ведь глава ФРС Джером Пауэлл дал понять, что ставки и сворачивание программы количественного смягчения - это разные вещи, и одно другому не мешает.