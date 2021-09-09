Фуад Расулов: роста ставок в США и Еврозоне ждать не стоит

В последнее время сразу несколько центральных банков произвели изменения в своей монетарной политике. Центральные банки Бразилии и России повысили ставки и дали толчок ралли валютам развивающихся стран. Ровно до выхода данных по рынку труда в США наращивал позиции и доллар, однако после публикации довольно слабой статистики по количеству новых рабочих мест разговоры о скором сворачивании мер стимулирования (QE) стали звучать реже.
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