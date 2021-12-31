ТОП IPO 2021 года. Много - не значит хорошо!

Фото: ANDREW KELLY, Scanpix

Подводя итоги очередного года, особое внимание стоит уделить рынку IPO, который и в этом году побил рекорд. Количество компаний, вышедших на американскую биржу, почти достигает 500, и это без учета SPAC - популярного в последние пару лет способа вывести компанию на биржу без классического IPO.

Рынок, заполненный дешевыми деньгами, жаждой заработка и желанием инвестировать, чтобы покрыть хотя бы инфляцию, наводнился людьми, которые раньше были далеки от инвестирования. Но кажется, на количестве успешных IPO это совсем не отразилось. Менее половины бумаг, сделавших первичное публичное размещение в этом году (без учета SPAC), торгуются в плюсе.