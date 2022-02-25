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    Эстонские банки закрыли возможность покупать российские акции

    С сегодняшнего дня через Swedbank и LHV можно только продавать, но не покупать российские ценные бумаги.

    Фото: Лийз Трейманн
    Swedbank и LHV ограничили торговлю акциями российских компаний. В обоих банках клиент может закрыть позицию по таким бумагам, но не открывать или докупать. Помимо этого, есть запрет на покупку депозитарных расписок (ADR и GDR) на российские акции, которые торгуются на зарубежных рынках. Например, через LHV нельзя купить ADR на акции Газпром, которые торгуются на Лондонской бирже.
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