Эстонские банки закрыли возможность покупать российские акции

С сегодняшнего дня через Swedbank и LHV можно только продавать, но не покупать российские ценные бумаги.

Фото: Лийз Трейманн

Swedbank и LHV ограничили торговлю акциями российских компаний. В обоих банках клиент может закрыть позицию по таким бумагам, но не открывать или докупать. Помимо этого, есть запрет на покупку депозитарных расписок (ADR и GDR) на российские акции, которые торгуются на зарубежных рынках. Например, через LHV нельзя купить ADR на акции Газпром, которые торгуются на Лондонской бирже.