Мосбиржа не работает, но акции российских компаний летят вниз
Московская биржа решила не начинать сегодня торги на своей площадке. Однако расписки (ADR и GDR) на ряд российских акций торгуются на других европейских рынках и США. Сегодня они вновь падают на десятки процентов.
Фото: Pixabay
Российские компании, котирующиеся в Лондоне в долларах, в понедельник резко упали после того, как западные страны сообщили, в частности, о том, что планируют отключить крупные российские банки от международной системы SWIFT.
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