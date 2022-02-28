Биржа

Дмитрий Фефилов

28 февраля 2022 в 12:38 Поделиться:









Мосбиржа не работает, но акции российских компаний летят вниз

Московская биржа решила не начинать сегодня торги на своей площадке. Однако расписки (ADR и GDR) на ряд российских акций торгуются на других европейских рынках и США. Сегодня они вновь падают на десятки процентов.

Фото: Pixabay

Российские компании, котирующиеся в Лондоне в долларах, в понедельник резко упали после того, как западные страны сообщили, в частности, о том, что планируют отключить крупные российские банки от международной системы SWIFT.