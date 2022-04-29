Amazon впервые с 2015 года отчитался об убытках

Русский корабль, проходи мимо: логистический сектор под ударом из-за санкций против российских судов

16 апреля вступил в силу пятый пакет санкций ЕС против России, в который входит запрет судам под российским флагом (или сменившим его после 24 февраля) входить в порты стран ЕС. Исключения: суда, перевозящие газ, нефтепродукты, продукты питания, медикаменты или гуманитарные грузы. Для эстонского логистического сектора запрет означает потерю миллионов евро, считает член правления Ассоциации логистики и экспедирования Эстонии Херкки Китсинг.

16 апреля вступил в силу пятый пакет санкций ЕС против России, в который входит запрет судам под российским флагом (или сменившим его после 24 февраля) входить в порты стран ЕС. Исключения: суда, перевозящие газ, нефтепродукты, продукты питания, медикаменты или гуманитарные грузы. Для эстонского логистического сектора запрет означает потерю миллионов евро, считает член правления Ассоциации логистики и экспедирования Эстонии Херкки Китсинг.