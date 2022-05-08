  • Поделиться:

    Вкус биржи: юных трейдеров снёс старый добрый хардкор?

    Фото: Scanpix, Кортни Кроу

    Как всегда, в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

    Юных трейдеров снёс старый добрый хардкор? Знаете ли вы, что американские рынки так плохо не вели себя с 1939 года? Неужели это триумф традиционных инвесторов и очищение рынков от «юных миллениалов» и этого вот всего? Пора читать Баффета и продавать GameStop?
    Почему рынки сделали прыг-скок после заявления Джерома Пауэлла?
    Что означают такие прекрасные нон-фармы?
    Почему биток сделал то, для чего предназначен – упал в цене?
    Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое

С локомотиворемонтного завода Осиновского уволено 200 работников
Проект Нарвского аэродрома изменят, чтобы не летать над Россией
Вкус биржи: юных трейдеров снёс старый добрый хардкор?
Влияние санкций
Германия арендовала четыре плавучих СПГ-терминала
Власти Германии арендовали четыре плавучих СПГ-терминала, первый из которых начнет работу до конца нынешнего года.
Власти Германии арендовали четыре плавучих СПГ-терминала, первый из которых начнет работу до конца нынешнего года.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Акционеры Netflix подали коллективный иск против компании
Акционеры Netflix подали коллективный иск против компании, обвинив ее руководство в предоставлении ложной информации о реальном положении дел, сообщает портал
Акционеры Netflix подали коллективный иск против компании, обвинив ее руководство в предоставлении ложной информации о реальном положении дел, сообщает портал
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Лекарство против инфляции
Призрак бродит по Европе – призрак инфляции. Он побывал во всех странах, но особый хаос посеял в странах Балтии, пишет инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас.
Призрак бродит по Европе – призрак инфляции. Он побывал во всех странах, но особый хаос посеял в странах Балтии, пишет инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас.
Все мнения
Эпицентр
Русские книги в Эстонии - уже дефицит
Издания из России ввезти всё труднее, а стоят они дороже.
Издания из России ввезти всё труднее, а стоят они дороже.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: юных трейдеров снёс старый добрый хардкор?
Как всегда, в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда, в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение