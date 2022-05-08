Вкус биржи: юных трейдеров снёс старый добрый хардкор?

Фото: Scanpix, Кортни Кроу

Как всегда, в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Юных трейдеров снёс старый добрый хардкор? Знаете ли вы, что американские рынки так плохо не вели себя с 1939 года? Неужели это триумф традиционных инвесторов и очищение рынков от «юных миллениалов» и этого вот всего? Пора читать Баффета и продавать GameStop?

Почему рынки сделали прыг-скок после заявления Джерома Пауэлла?

Что означают такие прекрасные нон-фармы?

Почему биток сделал то, для чего предназначен – упал в цене?

Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».