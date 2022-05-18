Золото – надежный актив для непростых времен

Все больше жителей Эстонии начинают заниматься инвестированием. Многие вкладывают в недвижимость, но в последнее время стала выше цениться мобильность инвестиций, а уж в этом золото почти вне конкуренции.

Фреда Круусберга, эксперта По словам, эксперта Tavid по драгоценным металлам, преимущество физического золота в том, что инвестор получает нечто осязаемое. «Однако физическое золото не только осязаемо, но и мобильно. В начале марта в связи с событиями в Украине был большой спрос на золото. Многие задумались о том, что в случае какой-нибудь чрезвычайной ситуации, будь то экономическая или военная, недвижимость они с собой взять не смогут», – констатирует эксперт.

А если исключить такие экстремальные ситуации, останутся у золота существенные преимущества?

Все-таки останутся. Достаточно взглянуть на ситуацию вокруг глобального банковского кризиса. В 2008 году мы уже видели, как очень крупные банки объявляют банкротство. Так что ни один человек, пользующийся финансовой системой, не застрахован от того, что часть его денег просто пропадет.

Так что преимущество золотого слитка или монеты в любой ситуации в том, что они хранятся у владельца, который может в любой момент сделать именно то, что ему нужно?

Рекомендую держать золото при себе именно в физическом виде, оно дает преимущество в кризисной ситуации. Во время глобального кризиса даже банковский сейф может стать недоступным, а виртуальное золото – оказаться необеспеченным.

Прочие активы мы по-прежнему доверяем третьим лицам. В большинстве случаев мы доверяем банкам почти все свои текущие активы, что в какой-то степени неизбежно, однако в последнее время четко прослеживается тенденция к ограничению использования активов. Это выражается, например, в увеличении комиссий за снятие наличных денег. Недавно была новость о том, что один из банков ограничивает использование наличных денег лимитом в 10 000 евро для всех счетов одного клиента. Снять наличные можно и на большую сумму, но по очень высокой комиссии. Предположим, у меня на счету 100 000 евро. Это мои деньги, я их заработал. Почему я не могу распоряжаться ими, как захочу?

Теперь допустим, что у меня на счету 1 миллион евро. Если банк станет неплатежеспособным, в соответствии с Законом о банках, из моего вклада будут защищены только 100 000 евро. Тоже повод для размышлений.

По словам эксперта Tavid по драгоценным металлам Фреда Круусберга, драгоценные металлы исторически были активом, сохраняющим покупательную способность заработанных средств. «Золото добывали и использовали в качестве платежного средства на протяжении 6000 лет. Это единственный актив, который сохраняет свою актуальность на протяжении тысячелетий».

Если кто-то решил инвестировать в золото, ему достаточно прийти в представительство Tavid или сделать заказ в интернет-магазине, и все?

В принципе, да. Большинство позиций доступны сразу. Во время коронакризиса ситуация из-за закрытия заводов и проблем с логистикой была сложнее, доставить драгоценный металл в Эстонию было непросто. Дефицит наблюдался и после начала войны, но тогда он был связан с резким взлетом спроса. К настоящему моменту ситуация нормализовалась, и мы рекомендуем инвестировать, пока продукты есть в свободном доступе, а не ждать следующего кризиса, когда все прилавки снова опустеют.

Стоит ли вкладываться в золото начинающему инвестору?

Да, золото в том числе хорошо подходит тем, кто не хочет осваивать сложные инвестиционные инструменты.

Могли бы вы привести конкретный пример?

В 2000 году средняя зарплата в Эстонии составляла около 300 евро. Одна унция золота в то время тоже стоила где-то около 300 евро. Сейчас средняя зарплата составляет около 1500 евро. Цена унции золота несколько выше, а именно 1750 евро. Если бы я в 2000 году решил откложить на будущее свою месячную зарплату, то есть те же 300 евро, в валюте, сегодня в моем распоряжении была бы пятая часть нынешней средней зарплаты. Вложив те же деньги в золото, я бы сохранил их покупательную способность.

В то же время текущая цена на золото достаточно высока. Есть ли смысл покупать?

Действительно, цена на золото недавно установила новый рекорд – чуть более 1900 евро за унцию. После этого произошла корректировка до 1750 евро. Но такие корректировки цен неизбежная часть быстрых взлетов. В краткосрочной перспективе ни золото, ни какие-либо другие активы не защищены от таких корректировок.

В то время инвестирование в физическое золото на срок от трех лет и более – согласно статистике, надежный вариант. Даже тем, кто уже имеет опыт и инвестирует в например акции, мы все равно рекомендуем инвестировать хотя бы часть активов в физическое золото.

Стоит ли вкладывать в серебро или какой-то третий металл?

По сравнению с серебром золото лучше защищает нас от рецессии во время кризисов.

Годовая добыча золота около 4000 тонн. Половина используется для изготовления ювелирных изделий. Около 43% приходится на инвестиционное золото. И лишь 7% добычи золота используют в разных производствах.

Это означает, что при рецессии золото будет задействовано в общем экономическом цикле не более чем на 7%. Золото минимально вовлечено в общий экономический цикл, в то время как серебро на целых 70–80%.

Если же речь идет о платине, то это нишевый продукт. Ее цена еще тоже зависит от промышленной потребности. Кроме того, золото и серебро можно продать в любой точке мира, а вот найти покупателя на платину сложнее.

Что представляет собой средний клиент Tavid? Это компания или физическое лицо?

Конечно, у компаний крупнее объемы, больше свободных денег, но численно я бы сказал 50 на 50 частных лиц и компаний. Процесс покупки для тех и других сравнительно прост.

Самое время покупать серебряные монеты! В Эстонии серебряные монеты до сих пор не облагались НСО. Известно, что с 1 июля это изменится, и все серебряные и платиновые монеты также станут облагаться налогом. «К сожалению, это так. В прошлом серебряные монеты рассматривались как валюта, поскольку они имеют номинальную денежную стоимость — будь то евро, австралийский доллар, доллар США или другая валюта из основного списка Европейского центрального банка — все обеспечивали освобождение от налога. Это связано с тем, что текущий оборотный капитал не может облагаться НСО. Однако теперь Еврокомиссия заявила, что налоговое исключение может применяться только к той части валюты, которая фактически используется в повседневных расчетах, – объясняет Фред Круусберг, эксперт по драгоценным металлам компании Tavid, – До сих пор в Эстонии была уникальная для Европейского Союза ситуация: во всех других странах ЕС серебряные монеты так или иначе облагались налогом, а у нас продолжало действовать исключение». Согласно предписанию Европейской комиссии, с 1 июля это исключение будет отменено. Так что сейчас последняя возможность купить серебряные монеты по хорошей цене, с июля они подорожают на 20 процентов. Впоследствии, когда эти монеты начнут обращаться на вторичном рынке, НСО уже никак не будет касаться физического лица. Закон об НСО на инвестиционное золото не меняется ни сейчас, ни после 1 июля. Инвестиционное золото освобождено от НСО в соответствии с директивой Европейского Союза.