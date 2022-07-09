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    Илон Маск отказался от приобретения Twitter. Компания собирается судиться

    Председатель совета директоров компании Twitter Брет Тэйлор заявил, что компания планирует подать в суд для обеспечения соблюдения соглашения о слиянии. Фото иллюстративное.Фото: Shutterstock

    Миллардер Илон Маск заявил, что выходит из сделки по покупке соцсети Twitter – компания собирается подать на Маска в суд, чтобы добиться выполнения соглашения, пишет Русская служба Би-би-си.

    Глава Tesla отказался от покупки Twitter, поскольку «компания не предоставила подробной информации о фейковых аккаунтах, существующих на платформе». Бизнесмен уверял, что 20% аккаунтов в Twitter могут быть фальшивыми, однако в компании настаивали, что менее 5% от ежедневного числа пользователей являются фальшивыми аккаунтами.
    Адвокаты Маска утверждают, что Twitter нарушает положения сделки и делал ложные и вводящие в заблуждение заявления, на которые полагался Маск при заключении соглашения.
    Председатель совета директоров компании Twitter Брет Тэйлор в ответ заявил, что компания планирует подать в суд для обеспечения соблюдения соглашения о слиянии.
    «Совет директоров Twitter намерен закрыть сделку по цене и условиям, которые были согласованы с господином Маском, и планирует подать в суд, чтобы обеспечить соблюдение соглашения о слиянии. Мы уверены, что одержим победу в суде в Делавэре», – написал Тэйлор в «Твиттере».
    Контракт требует, чтобы Маск выплатил Twitter компенсацию в размере 1 млрд долларов, если он не сможет завершить сделку по таким причинам, как неспособность оплатить ее – или блокирование сделки регулирующими органами. Однако это не распространяется на тот случай, если он расторгает сделку сам.
    Решение Маска, вероятно, приведет к длительной судебной тяжбе, констатирует Рейтер.
    «Это катастрофический сценарий для Twitter и его совета директоров, поскольку теперь компания будет сражаться с Маском в длительной судебной тяжбе», – цитирует агентство Дэниела Айвза, аналитика Wedbush.

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