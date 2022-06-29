Tesla сокращает сотрудников и закрывает офис в Калифорнии

Аномалия на авторынке: двухлетнюю машину продают по цене новой
Расхожая мудрость о том, что цена автомобиля начинает падать, как только вы выезжаете на нем из автосалона, явно отстает от жизни: подержанные машины нынче дорожают, а те, что есть на рынке, идут нарасхват и порой стоят как новые — покупатели всерьез опасаются дальнейшего роста цен.
Расхожая мудрость о том, что цена автомобиля начинает падать, как только вы выезжаете на нем из автосалона, явно отстает от жизни: подержанные машины нынче дорожают, а те, что есть на рынке, идут нарасхват и порой стоят как новые — покупатели всерьез опасаются дальнейшего роста цен.