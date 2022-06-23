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Маск: новые заводы Tesla теряют миллиарды долларов

Как заявил глава Tesla Илон Маск, новые заводы компании в Германии и США «теряют миллиарды долларов» из-за нехватки аккумуляторов и перебоев с поставками в Китае.

Илон Маск: «Расходов много, а результата почти нет».Фото: Aly Song, Reuters/Scanpix
По образному выражению мультимиллиардера, заводы Tesla в Берлине и Остине сегодня представляют собой «гигантские печи для сжигания денег», передает BBC News.

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