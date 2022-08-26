Россия жжет непроданный газ, что опасно для Арктики
Сжигание газа – основной источник сажи на льдах Арктики, по мнению ученых.Фото: DAVID SWANSON, Scanpix
В районе станции «Портовая» на берегу Балтийского моря ежедневно сгорают 10 млн евро.
Жители приграничных районов Финляндии этим летом обратили внимание на огромный столб пламени на горизонте на российской стороне Балтийского моря. Оказалось, что это горит газ в районе станции по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Портовая», пишет BBC News.
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