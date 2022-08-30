«Газпром» вновь сократит поставки газа
Поставки «Газпрома» в Engie уже существенно сократились с начала войны на Украине.Фото: Shutterstock
Российский энергетический гигант «Газпром» проинформировал Engie SA о сокращении поставок газа со вторника из-за «разногласий по некоторым контрактам». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на французское коммунальное предприятие Engie.
Это заявление последовало после того, как понедельник премьер-министр Франции Элизабет Борн обратилась к предприятиям с призывом сократить потребление энергии. В противном случае, если Россия прекратит поставки газа, зимой страна может столкнуться с нормированием подачи электроэнергии.
«Как было объявлено ранее, Engie уже обеспечила объемы, необходимые для выполнения своих обязательств перед клиентами и собственных потребностей. Кроме того, мы приняли ряд мер для значительного снижения любых прямых финансовых и физических последствий, которые могут возникнуть в результате прекращения поставок газа со стороны “Газпрома“», – заявили в компании во вторник.
Поставки «Газпрома» в Engie уже существенно сократились с начала войны на Украине: в последнее время ежемесячная поставка составляла около 1,5 тераватт-часов.
Кроме того, «Газпром» планирует приостановить поставки по газопроводу «Северный поток» на три дня начиная с 31 августа. По заявлениям компании, речь идет о плановом ремонте.
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