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    «Газпром» вновь сократит поставки газа

    Поставки «Газпрома» в Engie уже существенно сократились с начала войны на Украине.Фото: Shutterstock

    Российский энергетический гигант «Газпром» проинформировал Engie SA о сокращении поставок газа со вторника из-за «разногласий по некоторым контрактам». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на французское коммунальное предприятие Engie.

    Это заявление последовало после того, как понедельник премьер-министр Франции Элизабет Борн обратилась к предприятиям с призывом сократить потребление энергии. В противном случае, если Россия прекратит поставки газа, зимой страна может столкнуться с нормированием подачи электроэнергии.
    «Как было объявлено ранее, Engie уже обеспечила объемы, необходимые для выполнения своих обязательств перед клиентами и собственных потребностей. Кроме того, мы приняли ряд мер для значительного снижения любых прямых финансовых и физических последствий, которые могут возникнуть в результате прекращения поставок газа со стороны “Газпрома“», – заявили в компании во вторник.
    Поставки «Газпрома» в Engie уже существенно сократились с начала войны на Украине: в последнее время ежемесячная поставка составляла около 1,5 тераватт-часов.
    Кроме того, «Газпром» планирует приостановить поставки по газопроводу «Северный поток» на три дня начиная с 31 августа. По заявлениям компании, речь идет о плановом ремонте.

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