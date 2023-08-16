Биржа

Андре Анни

17 августа 2023 в 8:28









«Этот кризис будет очень тяжелым»: крах китайского девелопера может обрушить мировую финансовую систему

Здания китайского девелопера Country Garden Holdings в Чжэнчжоу, провинция Хэнань. Фото: Reuters/Scanpix

В ближайшие несколько месяцев Китай может обрушить мировую финансовую систему – вторая по величине экономика мира сталкивается с угрозой долгового кризиса, аналогичного дефолту китайской Evergrande Group.

Country Garden Holdings, второй по величине в стране девелопер недвижимости, без каких-либо предупреждений или объяснений не произвел купонные выплаты держателям долларовых облигаций. Если компания не произведет платежи в течение 30-дневного срока, это будет первая публичная задержка выплат.