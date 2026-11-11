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В Абу-Даби договорились только о пленных. Территориальный вопрос уперся в «каждую пядь»

Главной темой переговоров России, Украины и США стала будущая система безопасности в Европе, если верить главе российской делегации. Самих европейцев за стол переговоров при этом не позвали. Единственным конкретным итогом первой за девять месяцев встречи стала договоренность о крупном обмене пленными. По территориям стороны не сдвинулись.
В Абу-Даби обсудили европейскую безопасность без представителей ЕС и договорились об обмене пленными.
  • В Абу-Даби обсудили европейскую безопасность без представителей ЕС и договорились об обмене пленными.
  • Foto: Scanpix
Глава украинской делегации, руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров назвал обмен пленными главным результатом и сказал, что в позициях сторон остаются существенные расхождения. По его словам, впереди еще много сложной работы, но возможности для продолжения переговорного процесса есть. Член украинской делегации Давид Арахамия, напротив, считает, что есть «хороший импульс», чтобы найти решение ещё до наступления нового года.
Владимир Зеленский, не участвовавший в переговорах лично, рассказал, что российские военные и разведчики утверждали, будто Россия уже оккупировала половину той территории Донбасса, которую контролирует Украина. Американская сторона подтвердила украинскую оценку ситуации на фронте. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что «каждая пядь нашей земли будет России возвращена так или иначе». Тут надо отметить, что под «нашей» понимается территория за пределами признанных границ России – сейчас ни одна российская территория не оккупирована и не аннексирована.
По словам Зеленского, обсуждался обмен по 1000 пленных с каждой стороны с возможным увеличением до 1500. Представитель США Джаред Кушнер назвал его «крупнейшим гуманитарным освобождением пленных», окончательные цифры согласуют в четверг, 12 ноября. В тот же день Кушнер и Стив Уиткофф летят в Москву к Владимиру Путину, а затем в Дублин на встречу с Зеленским.
Умеров поблагодарил Германию, Италию, НАТО и Еврокомиссию за совместную работу в Абу-Даби. Арахамия настаивает, что европейцы должны быть представлены за столом переговоров. Зеленский выразил надежду, что до конца ноября Европа назначит своего представителя. Кушнер говорит, что одна из целей поездки к Путину – попытаться добиться участия европейцев.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас еще накануне сказала, что не возлагает на переговоры больших надежд, потому что Россия не показала признаков готовности договариваться. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что широкие переговоры о безопасности возможны только после прекращения огня. Кто будет представлять Европу, лидеры ЕС обсудят на саммите в Ирландии 13 ноября.
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