В Абу-Даби договорились только о пленных. Территориальный вопрос уперся в «каждую пядь»

Главной темой переговоров России, Украины и США стала будущая система безопасности в Европе, если верить главе российской делегации. Самих европейцев за стол переговоров при этом не позвали. Единственным конкретным итогом первой за девять месяцев встречи стала договоренность о крупном обмене пленными. По территориям стороны не сдвинулись.