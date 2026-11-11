В Абу-Даби договорились только о пленных. Территориальный вопрос уперся в «каждую пядь»

Глава украинской делегации, руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров назвал
обмен пленными главным результатом и сказал, что в позициях сторон остаются существенные расхождения. По его словам
, впереди еще много сложной работы, но возможности для продолжения переговорного процесса есть. Член украинской делегации Давид Арахамия, напротив, считает
, что есть «хороший импульс», чтобы найти решение ещё до наступления нового года.
Владимир Зеленский, не участвовавший в переговорах лично, рассказал
, что российские военные и разведчики утверждали, будто Россия уже оккупировала половину той территории Донбасса, которую контролирует Украина. Американская сторона подтвердила украинскую оценку ситуации на фронте. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил
, что «каждая пядь нашей земли будет России возвращена так или иначе». Тут надо отметить, что под «нашей» понимается территория за пределами признанных границ России – сейчас ни одна российская территория не оккупирована и не аннексирована.
По словам Зеленского, обсуждался
обмен по 1000 пленных с каждой стороны с возможным увеличением до 1500. Представитель США Джаред Кушнер назвал
его «крупнейшим гуманитарным освобождением пленных», окончательные цифры согласуют в четверг, 12 ноября. В тот же день Кушнер и Стив Уиткофф летят
в Москву к Владимиру Путину, а затем в Дублин на встречу с Зеленским.