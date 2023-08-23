Биржа

dv.ee

23 августа 2023 в 8:57









Итоги полугодия: во что инвестируют клиенты Luminor?

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

По данным платформы Luminor Investor, в первом полугодии текущего года клиенты Luminor в странах Балтии чаще всего совершали сделки с акциями американского производителя электромобилей Tesla, американской технологической компании Advanced Micro Devices и немецкого автопроизводителя Volkswagen.

За этими компаниями следуют американский гигант электронной коммерции Amazon и американская криптовалютная биржа Coinbase. Сделки с такими крупными технологическими компаниями, как Alibaba, Microsoft, Alphabet, Apple и NVIDIA, также были очень популярны среди инвесторов из стран Балтии. Последняя специализируется на компьютерных технологиях, в частности графических процессорах, и широко известна своими инновационными технологиями, используемыми в различных отраслях. «Высокие финансовые показатели и прорывы в области искусственного интеллекта этих крупных технологических компаний привели к быстрому росту их акций», – отметил менеджер по пенсионным и инвестиционным продуктам Luminor в странах Балтии Ханнес Кууск.