Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,26%318,63
  • OMX Riga0,41%1 014,47
  • OMX Tallinn0,07%2 254,16
  • OMX Vilnius0,09%1 506,62
  • S&P 500−0,35%7 592,4
  • DOW 30−0,36%52 297,09
  • Nasdaq −0,39%25 366,09
  • FTSE 100−0,07%10 855,28
  • Nikkei 2250,53%61 142,35
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • OMX Baltic−0,26%318,63
  • OMX Riga0,41%1 014,47
  • OMX Tallinn0,07%2 254,16
  • OMX Vilnius0,09%1 506,62
  • S&P 500−0,35%7 592,4
  • DOW 30−0,36%52 297,09
  • Nasdaq −0,39%25 366,09
  • FTSE 100−0,07%10 855,28
  • Nikkei 2250,53%61 142,35
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,2

От звезды Vanilla Ninja к продаже элитной недвижимости: «Чем больше крутишься, тем больше зарабатываешь!»

Две эстонки ведут в Португалии бизнес, против которого протестуют местные жители
Бум на рынке недвижимости взвинтил цены и вывел португальцев на улицы, однако две эстонки сделали карьеру в Португалии именно в этом бизнесе.
Жизнь в некогда популярной группе Vanilla Ninja давно осталась позади, однако бизнес в сфере недвижимости стал для Катрин Сиска новой страстью, приносящей ей не меньше радости, чем музыкальная карьера. «Я просто невероятно счастлива! Никогда в жизни не поверила бы, что эта работа понравится мне так же сильно, как деятельность в группе, а возможно, даже больше!»
  • Жизнь в некогда популярной группе Vanilla Ninja давно осталась позади, однако бизнес в сфере недвижимости стал для Катрин Сиска новой страстью, приносящей ей не меньше радости, чем музыкальная карьера. «Я просто невероятно счастлива! Никогда в жизни не поверила бы, что эта работа понравится мне так же сильно, как деятельность в группе, а возможно, даже больше!»
  • Foto: Liis Treimann
Катрин Сиска сделала там новую карьеру, а Мирьям Кюльм обрела возможность посвятить себя музыке. Опыт обеих показывает, как нужные знакомства открывают двери в бизнесе.
Первый рабочий день Катрин Сиска в португальской сфере недвижимости сразу вывел ее в высшую лигу элиты. Под пристальным взглядом начальницы ей предстояло сфотографировать виллу стоимостью семь миллионов евро, принадлежавшую испанской оперной звезде Хосе Каррерасу.
В современном трехэтажном особняке были и бильярдные залы, и винные погреба, не говоря уже о люстре, свисавшей до пола, длину которой в метрах даже не удавалось сосчитать.
«Я смотрела на этот гигантский дом и думала: господи боже, совершенно другой мир! Первый рабочий день – и сразу с камерой на вилле стоимостью семь миллионов», – вспоминает Сиска. По ее словам, через четыре с половиной года после первого рабочего дня за ту же роскошную виллу просили уже 13 миллионов евро.
Добавьте Деловые ведомости в предпочитаемые источники Google
Так вы будете чаще видеть наши статьи в Google.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 09.11.26, 08:43
Виллы за миллионы и минные поля бюрократии: подводные камни португальской недвижимости
Семь важнейших шагов для покупателя недвижимости в Португалии
Отсутствие лицензии на сдачу в аренду, расположение в искусственном городе, вымирающем на зиму, или в тусовочном районе, а также долгий путь до пляжа отличают успешное арендное жилье в Португалии от дорогостоящей инвестиционной ловушки.
Биржа
  • 07.11.26, 09:04
Роскошные виллы и пивной бар. Эстонский строитель ведет бизнес с основателем партии WikiLeaks
Эстонец Рагнар Тоом, строящий роскошные виллы на южном побережье Португалии, нашел там весьма неожиданного делового партнера. Теперь он вместе с австралийцем Омаром Тоддом, одним из основателей созданной Джулианом Ассанжем партии WikiLeaks Party, владеет спортбаром.
Эпицентр
  • 03.11.26, 08:15
Успеть любой ценой: эстонцы скупают жилье в Португалии
Эксперимент Äripäev: журналисты отправились в Португалию покупать квартиру
Цены здесь просят как у нас в Noblessner, но, чтобы попасть в квартиру, приходится взбираться по бесконечным лестницам, а то и вовсе не удается осмотреть жилье, потому что маклер опаздывает на полчаса. Тем не менее даже недвижимость сомнительного качества раскупают за считаные дни.
Новости
  • 11.08.26, 08:40
Это только начало: адская жара наносит тяжелый удар по экономике Европы
“В дальнейшем расходы будут расти быстрее, чем температура”
Климат в Европе меняется быстрее, чем на любом другом континенте, а волны жары этим летом уже привели к экономическим последствиям стоимостью в сотни миллиардов евро и меняют жизнь людей.
  • KM
Content Marketing
  • 03.11.26, 09:01
В Ида-Вирумаа социальным работникам и специалистам сферы здравоохранения предлагают бесплатно пройти супервизию
В своей повседневной работе социальные работники и специалисты сферы здравоохранения сталкиваются с непростыми человеческими судьбами, необходимостью брать на себя ответственность и ситуациями, где не всегда можно найти простое решение. Однако, занимаясь проблемами других людей, специалисты зачастую отодвигают собственные потребности на второй план. В Ида-Вирумаа создана бесплатная услуга, которая помогает специалистам осмыслить сложные рабочие ситуации, найти новые решения и предотвратить профессиональное выгорание.

Самые читаемые

1
Новости
  • 12.11.26, 17:38
37-летний предприниматель за год заработал в Финляндии 132 миллиона евро
2
Подсказка
  • 12.11.26, 06:00
Что было бы, если бы вы не тронули вторую ступень? Мы посчитали
3
Новости
  • 12.11.26, 08:35
Главный подрядчик, задолжавший миллионы, обанкротился. «Я хочу поделиться вынесенными уроками»
Сомнительные кредиты и платежи привлекли внимание
4
Новости
  • 11.11.26, 11:39
Газа не будет: польский энергетический гигант расторг долгосрочный контракт на СПГ
5
Новости
  • 11.11.26, 09:41
Бывший генсек НАТО построил на консалтинге многомиллионный бизнес
6
Новости
  • 12.11.26, 15:24
Eesti Energia меняет руководство нарвских теплосетей

Последние новости

Новости
  • 13.11.26, 10:23
Хельсинки приступает к оценке последствий строительства АЭС
Эпицентр
  • 13.11.26, 08:59
От звезды Vanilla Ninja к продаже элитной недвижимости: «Чем больше крутишься, тем больше зарабатываешь!»
Две эстонки ведут в Португалии бизнес, против которого протестуют местные жители
Новости
  • 13.11.26, 08:24
Победитель ТОПа семейных предприятий завоевывает рынок США. «С ними нелегко»
Новости
  • 13.11.26, 08:06
MES требует банкротства семейной фирмы из Пярну. «У них нет оснований что-либо требовать»
Новости
  • 13.11.26, 06:00
Алкогольная горячка на Тоомпеа: беглые бизнесмены из Москвы завоевали две трети винного рынка Эстонии
Новости
  • 12.11.26, 19:19
Утраченные шедевры возвращаются домой. Эстонское искусство ждет все более дорогой и тесный рынок
Новости
  • 12.11.26, 18:34
EIS отрицает конфликт интересов у Пальтса, но вернет министерству 1,3 миллиона. «Мы хотим двигаться дальше»
Новости
  • 12.11.26, 18:02
RMK закроет отель и ресторан в усадьбе Сагади и сократит 22 сотрудников

Сейчас в фокусе

Что было бы, если бы вы не тронули вторую ступень? Мы посчитали
Подсказка
  • 12.11.26, 06:00
Что было бы, если бы вы не тронули вторую ступень? Мы посчитали
Урмас Сыырумаа выступает за семейный фонд, а не за простое разделение имущества на части, поскольку большие деньги почти всегда приводят к конфликтам.
Интервью
  • 12.11.26, 09:36
Урмас Сыырумаа не стал бы распределять все свое имущество между детьми: меньше соблазнов и конфликтов
От краха Evicon Ehitus пострадали сотни субподрядчиков.
Новости
  • 12.11.26, 08:35
Главный подрядчик, задолжавший миллионы, обанкротился. «Я хочу поделиться вынесенными уроками»
Сомнительные кредиты и платежи привлекли внимание
По данным The Wall Street Journal, совет директоров Nvidia проводит заседание, чтобы решить, следует ли отстранить Хуанга от должности генерального директора.
Биржа
  • 12.11.26, 08:44
Глава Nvidia влип уже во второй любовный скандал
Компания готовится к его отставке
Самый высокий доход в Финляндии в прошлом году зарегистрировал основатель Wolt Микко Аксели Кууси или просто Мики.
Новости
  • 12.11.26, 17:38
37-летний предприниматель за год заработал в Финляндии 132 миллиона евро
Прийт Хумал и Парвел Пруунсильд в суде: оба были оправданы по уголовному делу.
Новости
  • 12.11.26, 12:44
Суд взыскал с государства в пользу Пруунсильда и Хумала рекордную компенсацию ущерба
«Находимся ли мы на том уровне, на котором хотели бы быть? Думаю, нам еще предстоит пройти долгий путь, как и всем странам НАТО, поскольку современные воздушные угрозы так быстро изменились и развились», – заявил премьер-министр Кристен Михал.
Новости
  • 12.11.26, 08:15
Михал: Эстония в безопасности, но угроза дронов требует новых возможностей. «Нам еще предстоит долгий путь»
“Рой дронов, летавший возле российского военного корабля, прилетел из России”
От смелой идеи до монтажа: как Lümico создаёт нестандартные окна и фасады
  • KM
Content Marketing
  • 03.11.26, 11:10
От смелой идеи до монтажа: как Lümico создаёт нестандартные окна и фасады

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026