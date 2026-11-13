Назад От звезды Vanilla Ninja к продаже элитной недвижимости: «Чем больше крутишься, тем больше зарабатываешь!» Две эстонки ведут в Португалии бизнес, против которого протестуют местные жители Бум на рынке недвижимости взвинтил цены и вывел португальцев на улицы, однако две эстонки сделали карьеру в Португалии именно в этом бизнесе.

Жизнь в некогда популярной группе Vanilla Ninja давно осталась позади, однако бизнес в сфере недвижимости стал для Катрин Сиска новой страстью, приносящей ей не меньше радости, чем музыкальная карьера. «Я просто невероятно счастлива! Никогда в жизни не поверила бы, что эта работа понравится мне так же сильно, как деятельность в группе, а возможно, даже больше!»

Foto: Liis Treimann

Катрин Сиска сделала там новую карьеру, а Мирьям Кюльм обрела возможность посвятить себя музыке. Опыт обеих показывает, как нужные знакомства открывают двери в бизнесе.

Первый рабочий день Катрин Сиска в португальской сфере недвижимости сразу вывел ее в высшую лигу элиты. Под пристальным взглядом начальницы ей предстояло сфотографировать виллу стоимостью семь миллионов евро, принадлежавшую испанской оперной звезде Хосе Каррерасу.

В современном трехэтажном особняке были и бильярдные залы, и винные погреба, не говоря уже о люстре, свисавшей до пола, длину которой в метрах даже не удавалось сосчитать.

«Я смотрела на этот гигантский дом и думала: господи боже, совершенно другой мир! Первый рабочий день – и сразу с камерой на вилле стоимостью семь миллионов», – вспоминает Сиска. По ее словам, через четыре с половиной года после первого рабочего дня за ту же роскошную виллу просили уже 13 миллионов евро.