Биржа

Айвар Йыепа

1 сентября 2023 в 8:49









Фондовый рынок США завершил август падением

Брокер на фондовой бирже NYSE. Фото: Reuters/Scanpix

Главный фондовый индекс США, S&P 500, упал на 0,16% в последний торговый день августа и на 1,77% за август, завершив пятимесячное ралли.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,48%, а Russell 2000 - на 0,19% в четверг. Лишь индексу Nasdaq удалось завершить торговый день в плюсе на 0,11%.