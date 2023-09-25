Биржа

dv.ee

25 сентября 2023 в 5:57









Пять важнейших событий предстоящей недели

Мы выбрали пять наиболее важных событий, которые на этой неделе могут повлиять на местный фондовый рынок, а также на настроения инвесторов в странах еврозоны и США.

Результаты подписки на облигации LHV будут объявлены в среду. Фото: Райго Паюла

На этой неделе местным инвесторам стоит обратить внимание на результаты подписки на облигации LHV, на свежие показатели инфляции в еврозоне, а также на промежуточные отчеты нескольких компаний, представленных на альтернативном рынке Таллиннской фондовой биржи.