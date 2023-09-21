    Инвестор Тоомас: инвестиция, которая даже лучше облигаций LHV

    Предыдущая конференция инвестора Тоомаса собрала более 800 участников, следующая, которая пройдет 20 января, соберет еще больше.Фото: Рауль Меэ

    Появилась более привлекательная инвестиционная возможность, чем облигации LHV.

    Если на облигации LHV вы уже подписались, то вот вам инвестиция с еще лучшим соотношением риска и доходности: восьмая конференция инвестора Тоомаса!
    На протяжении многих лет я сравниваю билет на конференцию инвестора Тоомаса с ценной бумагой, которая принесла мне и другим участникам больше пользы, чем любая другая инвестиция в портфеле. Причина проста – на сцене и в зале собирается такая мощная группа инвесторов, что их практических знаний и опыта хватит на всю жизнь.
    Это те знания, которые невозможно получить из книг или школьных уроков. Не говоря уже о вдохновении, мотивации, новых контактах, которые придадут вам сил, энергии и возможностей для еще более разумного приумножения вашего капитала.
    Идей на целый год
    При составлении программы конференции этого года я учитывал опыт всех предыдущих лет, и могу вас заверить, что концентрат инвестиционных идей и знаний будет невероятным.
    Если не говорить о докладчиках, то на прошлогодней конференции аудитория только на Таллиннской фондовой бирже инвестировала более 73 млн евро. Как мы уже убедились, именно от ваших мыслей и действий во многом зависит движение цен на родной бирже. В зале можно почти физически ощутить, в каком направлении будут двигаться цены на акции в ближайшем будущем.
    Это мероприятие для тех, кто имеет портфель стоимостью 5, 500, 5000, 50 000 или 5 млн. Каждый найдет для себя что-то новое и полезное.
    Как и каждый год, я заранее предупреждаю, что билеты на мои конференции прошлых лет раскупались довольно рано. Поэтому стоит забронировать место как можно раньше – это гораздо дешевле, и нет риска пропустить мероприятие. Зарегистрироваться можно здесь.
    По крайней мере, я могу обещать, что деньги, потраченные на покупку билетов, многократно окупятся благодаря идеям и вдохновению, которые мы получим на конференции. До сих пор это обещание я исполнял.
    На русском языке
    Если же вдруг ваш эстонский язык останавливает вас от участия в моей конференции, то непременно отправляйтесь на инвестиционную конференцию «Заставь деньги работать», которую вот уже пятый год подряд организуют мои друзья из «Деловых ведомостей».
    Эта конференция проходит на русском языке. В этом году она будет посвящена ребалансировке портфеля и разным инвестиционным активам. Помимо этого, там будет организовано несколько мастер-классов, которые дадут практические знания и навыки.
    Так что, даже если язык общения для вас не имеет значения, то смело регистрируйтесь на обе конференции, так как участники и содержание обоих мероприятий будут разными.
    Конференция «Заставь деньги работать» пройдет уже в этом году, 2 декабря. Регистрируйтесь!

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