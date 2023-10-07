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7 октября 2023 в 8:21









Мега-сделка в нефтяном секторе в ближайшие дни может стать реальностью

Нефтяная вышка Pioneer на пермском месторождении в Техасе. Фото: Pioneer Natural Resources

По данным Wall Street Journal, нефтяной гигант Exxon Mobil в ближайшие дни сделает предложение о покупке Pioneer Natural Resources, компании по добыче сланцевой нефти, акции которой котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

По данным источников WSJ, сделка оценивается в 60 миллиардов долларов, что намного превосходит крупнейшую недавнюю нефтяную сделку в США — покупку Anadarko Petroleum компании Occidental Petroleum за 38 миллиардов долларов в 2019 году. Акции Pioneer выросли на Нью-Йоркской фондовой бирже на 11% до $238 после статьи в WSJ, в результате чего рыночная стоимость компании составила $55,7 млрд.