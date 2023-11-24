Биржа

Кармел Поом

24 ноября 2023 в 15:04









«Черная пятница»: на какие акции обратить внимание?

Фото: AP/Scanpix

Во время главного праздника потребления – «Черной пятницы» – можно обратить внимание на компании, которые получают больше всего выгоды от этого дня, пишет Reuters.

Некоторые инвесторы считают, что если инфляция снизится, а розничные продажи останутся на высоком уровне, то именно акции компаний ритейла могут оказаться в выигрыше. Кроме того, растет оптимизм в отношении того, что экономика может избежать серьезного спада.