Хочешь потереть пуговицу? Жди три недели! Клиенты жалуются на нехватку трубочистов
В Эстонии есть примета: потереть пуговицу на куртке трубочиста – к удаче. Но чтобы осенью встретить на пороге специалиста по чистке дымоходов, ждать приходится неделями. А иногда – бронировать визит на месяцы вперед. Сами трубочисты, впрочем, проблемы не видят.
«Если бы трубочистов не хватало, очередь у всех трубочистов составляла бы два месяца, а не одну-две недели», – считают в Эстонской палате трубочистов. Фото иллюстративное.
Foto: Марис Оясуу
«Нам нужны услуги трубочиста на даче, но... Обзвонив примерно 20 фирм, находящихся в Таллинне и Пярну, я получила отрицательный ответ! Те, кто поумнее, объясняли отказ занятостью и очередью на месяцы вперед, другие просто говорили: “А я не хочу!” или “А я не поеду!”» – написала в группе «Ищу совета» жительница Эстонии Жанна Паккинен.
По ее словам, дело было даже не в цене услуг, а в том, что их семье в середине октября было не отыскать доступного специалиста. Другие пользователи в комментариях подтверждают: контакты проверенных спецов передают «по сарафанному радио», а договариваться об их визите приходится заранее, иногда за несколько месяцев. Связано это в том числе и с тем, что специалисты по дымоходам предпочитают посещать несколько объектов в одной местности одновременно. Нередко соседи сговариваются и нанимают одного трубочиста на работу на целый день сразу для нескольких домов.
Это еще не дефицит!
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«Что за странная у вас информация о нехватке трубочистов? Если бы их не хватало, очередь у всех трубочистов составляла бы два месяца, а не одну-две недели», – восклицает член правления Эстонской палаты трубочистов Хиллимар Хейнроос. По его словам, куда чаще возникает нехватка работы, поскольку зимой клиенты пользуются отоплением и реже заказывают чистку дымоходов. «Иногда зимой приходится обслуживать тех немногочисленных клиентов, которые не проявили должной заботы и забыли почистить дымоходы осенью», – говорит Хейнроос.
О том, что реального дефицита нет, свидетельствует и Константин Ермолов, практикующий трубочист и руководитель профильной фирмы Jersteel OÜ. По его словам, если судить по тому, сколько людей проходят аттестацию в Спасательном союзе (Päästeliit), которая проходит дважды в год, можно даже решить, что трубочистов в стране избыток. Но это тоже скорее иллюзия.
Откуда берутся трубочисты?
В Эстонии профессиональную квалификацию трубочиста подтверждает свидетельство, выдачу которого организует Спасательный союз Эстонии (Päästeliit). Свидетельства трубочистов 3-й и 4-й категории действуют пять лет, мастера-трубочиста 5-й категории – семь лет. Ранее срок для 3-й категории составлял десять лет, а для 4-й и 5-й – пять. Для получения более высокого уровня необходимо выполнить требования к обучению и опыту и пройти оценку профессиональных навыков.
«Люди думают: “Сдам экзамен на трубочиста, буду много зарабатывать, будет куча клиентов”. Так это не работает. Многие, получив квалификацию, по профессии почти не работают. У меня за последние два года было три практиканта. Двое сдали экзамен. Один периодически подрабатывает, другой практически ничего не делает. Люди осваивают профессию, но не задумываются о маркетинге и о том, как вести фирму. Они этого не знают», – констатирует Ермолов.
«На портале безопасности зарегистрировано очень много трубочистов. Судя по всему, меньше всего их на Хийумаа, однако по этому показателю нельзя судить о критичности ситуации», – отметил в беседе с ДВ представитель Спасательного департамента. По оценке ведомства, все дело в распределении нагрузки по сезонам.
«Дымоходы и отопительные системы необходимо проверять и чистить раз в год. Чтобы равномернее распределить нагрузку на трубочистов, разумно не откладывать заказ услуги на последний момент – непосредственно перед началом отопительного сезона, а распределить спрос более равномерно в течение года. В периоды повышенной загруженности очереди к трубочистам, конечно, становятся длиннее», – отметили в департаменте.
По оценке ведомства, доступность услуг пока не сказывается на пожарной безопасности: «Трубочисты сообщили Спасательному департаменту примерно о стольких же случаях выявления пожароопасных отопительных систем, сколько и в прошлом году. На момент середины октября этого года было более 300 сообщений о проблемных отопительных системах».
«А вы в туалет тоже раз в пять лет ходите?»
«Самая сложная часть – планирование работ. Когда в среднем за день звонят 20 клиентов, которым нужно почистить дымоходы уже завтра, и такое количество звонков поступает весь август и сентябрь, возникают временные трудности», – констатирует шеф палаты трубочистов Хиллимар Хейнроос. Он отмечает, что из-за неравномерного спроса специалисты вынуждены в том числе поднимать цены на свои услуги. «Если бы все клиенты выполняли установленную законом обязанность проверять и чистить отопительные системы раз в год, цены были бы ниже», – уверен Хейнроос.
Действительно, в многоквартирных домах, таунхаусах и даже двухквартирных домах профессионального трубочиста нужно вызывать ежегодно. Причем, согласно Закону о пожарной безопасности, обслуживать систему должен специалист не ниже 4-й категории. Частные дома на одну семью с печным отоплением профессиональный трубочист должен навещать минимум раз в пять лет. При этом есть оговорка: все это время собственник должен обслуживать отопительную систему самостоятельно, рекомендуется делать это не реже чем раз в год.
«Люди думают, что в частном доме трубочиста нужно вызывать раз в пять лет. Клиенты так мне и говорят: “Ну, через пять лет увидимся“. Я уже не знаю, как отвечать. Иногда отшучиваюсь: ”А вы в туалет тоже раз в пять лет ходите?“ Масло в машине меняют раз в год, ездите вы на ней или нет. Если вы живете в частном доме и постоянно пользуетесь печью, ее, конечно, нужно чистить ежегодно», – настаивает трубочист Константин Ермолов.
Он отмечает, что дело даже не только в безопасности дома. Экономия на вызове трубочиста, по его словам, тоже является мнимой. «Есть отдельные объекты, владельцам которых я и сам советую чистить систему раз в два года. Но если откладывать чистку на пять лет ради экономии, на самом деле не сэкономишь. Во-первых, это вопрос безопасности. Во-вторых, сажа снижает эффективность отопления. Приходишь в дом, где систему не чистили два-три года, а внутри уже слой сажи в пять миллиметров, иногда и до сантиметра. В итоге топишь, грубо говоря, воздух», – говорит он. Он отмечает, что финальная стоимость отопления и безопасность очага также зависят и от персонального умения клиента топить печь.
Решения о цене каждый принимает сам
Хиллимар Хейнроос разъяснил ДВ, что палата трубочистов не дает своим участникам рекомендаций по цене услуг, это решение каждый трубочист принимает сам.
В открытых прейскурантах фирм Таллинна и Харьюмаа, которые изучили ДВ, базовые пакеты и минимальные счета за выезд трубочиста в большинстве случаев варьируются в пределах 70-100 евро. Например, у 1Korsten обслуживание одного отопительного прибора начинается от 70 евро, двух – от 80 евро. Korstnad24 предлагает чистку дымовой трубы и до двух отопительных приборов за 75 евро, а Puhas Kolle – одного канала и одного прибора с выездом и актом за 70 евро. Есть и более дешевые, как минимум на первый взгляд, варианты: у Puhaslõõr минимальная цена – 40 евро в Таллинне и 50 евро в Харьюмаа, правда, это стоимость без налога с оборота, в которую не включена цена выезда специалиста. У Valgevase14 минимальный счет составляет 90 евро в Каламая, 100 евро в остальных районах Таллинна и 110 евро в Харьюмаа.
Итоговая стоимость выезда зависит от количества приборов и каналов, адреса и дополнительных работ. Отдельная чистка дымового канала в рассмотренных прейскурантах стоит 5-25 евро, печи – 12-35 евро, плиты с отопительным щитком – 15-40 евро, но небольшой заказ все равно может быть дороже за счет минимального тарифа, который устанавливают компании. Одни фирмы сразу включают выезд в пакет услуг, другие рассчитывают отдельно – причем разными способами. Это может быть плата за время в дороге или за километраж.
«На цены влияет состояние экономики. Вы сами видите: дорожают продукты и топливо, а вслед за ними все остальное, – фиксирует обстоятельства Константин Ермолов. – Важен и адрес объекта. Например, я базируюсь в Мустамяэ. И для меня, что Лауласмаа, что Виймси по времени в пути могут стоить одинаково – на дорогу туда и обратно я потрачу минимум полтора часа. Это мое рабочее время. Кроме того, цена зависит от количества отопительных элементов. В доме может быть один простой камин, а могут быть камин, плита, теплая стенка, печь и баня».
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При этом, по его словам, за вычетом дороги опытный специалист может обслужить десятки клиентов. «Если речь о частных объектах, за день можно сделать и десять, и двадцать – если умеешь. В среднем, наверное, от трех до десяти объектов за рабочий день», – констатирует трубочист реальную загрузку.
Ермолов отмечает, что в Эстонии сложилась традиция «семейных трубочистов» – если клиенту один раз понравились твои услуги, он будет заказывать чистку снова, чтобы не изучать рынок каждый год с нуля. Для трубочиста это тоже выгода – обслуживать уже знакомую систему проще, чем каждый раз с нуля изучать особенности дымоходов.
«Многое зависит от человека: умеешь ли ты разговаривать с людьми, где-то пошутить, а где-то серьезно сказать, что нужно переделать или добавить по пожарным нормам. Так в любой сфере. То же касается квартирных домов. Управляющий квартирным товариществом знает тебя и видит, что ты работаешь правильно и ответственно, а значит, пригласит снова», – говорит он.