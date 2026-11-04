Назад Хочешь потереть пуговицу? Жди три недели! Клиенты жалуются на нехватку трубочистов В Эстонии есть примета: потереть пуговицу на куртке трубочиста – к удаче. Но чтобы осенью встретить на пороге специалиста по чистке дымоходов, ждать приходится неделями. А иногда – бронировать визит на месяцы вперед. Сами трубочисты, впрочем, проблемы не видят.

«Нам нужны услуги трубочиста на даче, но... Обзвонив примерно 20 фирм, находящихся в Таллинне и Пярну, я получила отрицательный ответ! Те, кто поумнее, объясняли отказ занятостью и очередью на месяцы вперед, другие просто говорили: “А я не хочу!” или “А я не поеду!”» – написала в группе «Ищу совета» жительница Эстонии Жанна Паккинен.

По ее словам, дело было даже не в цене услуг, а в том, что их семье в середине октября было не отыскать доступного специалиста. Другие пользователи в комментариях подтверждают: контакты проверенных спецов передают «по сарафанному радио», а договариваться об их визите приходится заранее, иногда за несколько месяцев. Связано это в том числе и с тем, что специалисты по дымоходам предпочитают посещать несколько объектов в одной местности одновременно. Нередко соседи сговариваются и нанимают одного трубочиста на работу на целый день сразу для нескольких домов.

Это еще не дефицит!

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Действительно, в многоквартирных домах, таунхаусах и даже двухквартирных домах профессионального трубочиста нужно вызывать ежегодно. Причем, согласно Закону о пожарной безопасности, обслуживать систему должен специалист не ниже 4-й категории. Частные дома на одну семью с печным отоплением профессиональный трубочист должен навещать минимум раз в пять лет. При этом есть оговорка: все это время собственник должен обслуживать отопительную систему самостоятельно, рекомендуется делать это не реже чем раз в год.

«Люди думают, что в частном доме трубочиста нужно вызывать раз в пять лет. Клиенты так мне и говорят: “Ну, через пять лет увидимся“. Я уже не знаю, как отвечать. Иногда отшучиваюсь: ”А вы в туалет тоже раз в пять лет ходите?“ Масло в машине меняют раз в год, ездите вы на ней или нет. Если вы живете в частном доме и постоянно пользуетесь печью, ее, конечно, нужно чистить ежегодно», – настаивает трубочист Константин Ермолов.

Он отмечает, что дело даже не только в безопасности дома. Экономия на вызове трубочиста, по его словам, тоже является мнимой. «Есть отдельные объекты, владельцам которых я и сам советую чистить систему раз в два года. Но если откладывать чистку на пять лет ради экономии, на самом деле не сэкономишь. Во-первых, это вопрос безопасности. Во-вторых, сажа снижает эффективность отопления. Приходишь в дом, где систему не чистили два-три года, а внутри уже слой сажи в пять миллиметров, иногда и до сантиметра. В итоге топишь, грубо говоря, воздух», – говорит он. Он отмечает, что финальная стоимость отопления и безопасность очага также зависят и от персонального умения клиента топить печь.

Решения о цене каждый принимает сам

Хиллимар Хейнроос разъяснил ДВ, что палата трубочистов не дает своим участникам рекомендаций по цене услуг, это решение каждый трубочист принимает сам.

В открытых прейскурантах фирм Таллинна и Харьюмаа, которые изучили ДВ, базовые пакеты и минимальные счета за выезд трубочиста в большинстве случаев варьируются в пределах 70-100 евро. Например, у 1Korsten обслуживание одного отопительного прибора начинается от 70 евро, двух – от 80 евро. Korstnad24 предлагает чистку дымовой трубы и до двух отопительных приборов за 75 евро, а Puhas Kolle – одного канала и одного прибора с выездом и актом за 70 евро. Есть и более дешевые, как минимум на первый взгляд, варианты: у Puhaslõõr минимальная цена – 40 евро в Таллинне и 50 евро в Харьюмаа, правда, это стоимость без налога с оборота, в которую не включена цена выезда специалиста. У Valgevase14 минимальный счет составляет 90 евро в Каламая, 100 евро в остальных районах Таллинна и 110 евро в Харьюмаа.

Итоговая стоимость выезда зависит от количества приборов и каналов, адреса и дополнительных работ. Отдельная чистка дымового канала в рассмотренных прейскурантах стоит 5-25 евро, печи – 12-35 евро, плиты с отопительным щитком – 15-40 евро, но небольшой заказ все равно может быть дороже за счет минимального тарифа, который устанавливают компании. Одни фирмы сразу включают выезд в пакет услуг, другие рассчитывают отдельно – причем разными способами. Это может быть плата за время в дороге или за километраж.

«На цены влияет состояние экономики. Вы сами видите: дорожают продукты и топливо, а вслед за ними все остальное, – фиксирует обстоятельства Константин Ермолов. – Важен и адрес объекта. Например, я базируюсь в Мустамяэ. И для меня, что Лауласмаа, что Виймси по времени в пути могут стоить одинаково – на дорогу туда и обратно я потрачу минимум полтора часа. Это мое рабочее время. Кроме того, цена зависит от количества отопительных элементов. В доме может быть один простой камин, а могут быть камин, плита, теплая стенка, печь и баня».

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При этом, по его словам, за вычетом дороги опытный специалист может обслужить десятки клиентов. «Если речь о частных объектах, за день можно сделать и десять, и двадцать – если умеешь. В среднем, наверное, от трех до десяти объектов за рабочий день», – констатирует трубочист реальную загрузку.

Ермолов отмечает, что в Эстонии сложилась традиция «семейных трубочистов» – если клиенту один раз понравились твои услуги, он будет заказывать чистку снова, чтобы не изучать рынок каждый год с нуля. Для трубочиста это тоже выгода – обслуживать уже знакомую систему проще, чем каждый раз с нуля изучать особенности дымоходов.

«Многое зависит от человека: умеешь ли ты разговаривать с людьми, где-то пошутить, а где-то серьезно сказать, что нужно переделать или добавить по пожарным нормам. Так в любой сфере. То же касается квартирных домов. Управляющий квартирным товариществом знает тебя и видит, что ты работаешь правильно и ответственно, а значит, пригласит снова», – говорит он.