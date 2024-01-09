Биржа

Айвар Йыепа

9 января 2024 в 9:02









Скидки Саудовской Аравии привели к падению цены на сырую нефть

Резервуары сырой нефти Aramco. Фото: Aramco

Решение нефтяной компании Саудовской Аравии Aramco о снижении цен на два доллара за баррель привело к резкому падению цен на сырую нефть на рынках.

Баррель североморской нефти Brent вчера упал на 3,35% до $76,12. Баррель американской нефти WTI снизился на 4,12% до 70,77 доллара, потянув вниз акции нефтяных компаний, котирующихся на биржах.