Биржа

dv.ee

8 января 2024 в 11:04









Саудовская Аравия снижает цены на нефть для всех покупателей

Иллюстративное фото. Фото: GIUSEPPE CACACE

Саудовская Аравия снижает цены на нефть с поставкой в феврале для покупателей во всех регионах. Решение принято на фоне слабого спроса на мировом рынке, пишет DW.

Стоимость саудовской нефти определяется через премию к бенчмарку, эталонному сорту для того или иного рынка. Так, премия к сорту нефти Arab Light для поставок на основной рынок Эр-Рияда – Азию – сократится на 2 доллара США и составит 1,5 доллара за баррель. В то же время опрошенные Bloomberg нефтеперерабатывающие заводы и трейдеры ожидали снижения показателя на 1,25 доллара.

Национальная нефтяная компания королевства Saudi Aramco также снижает цены на февральские поставки в Северо-Западную Европу, Средиземноморье и Северную Америку.

Обострение на Ближнем Востоке не вызвало скачка нефтяных цен

В 2023 году мировые цены на нефть снизились впервые с 2020-го. Рынок до сих пор не отреагировал значительным ростом цен на обострение на Ближнем Востоке после нападения радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль, отмечает Bloomberg. Атаки связанного с Ираном хуситского ополчения в Йемене на торговые суда в Красном море также пока не привели к перебоям в поставках, добавляет агентство.

В феврале и марте потребление нефти обычно падает. Нефтеперерабатывающие заводы используют этот период для технического обслуживания.