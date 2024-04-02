Биржа

dv.ee

2 апреля 2024 в 12:26









Инвестор airBaltic: пускай эстонское правительство инвестирует в школы, а не в авиакомпании

Самолет airBaltic. Фото иллюстративное. Фото: Renatas Repcinskas

Хотя правительства как Эстонии, так и Литвы выразили потенциальную заинтересованность в инвестировании в airBaltic, нынешний инвестор авиакомпании надеется, что страны не будут участвовать в планируемом IPO, передает Ärileht.

Основным владельцем airBaltic является латвийское государство, которому принадлежит почти 98% акций. Кроме того, 2% акций принадлежат датскому инвестору Ларсу Туэсену. В этом году компания планирует организовать IPO, то есть первичное публичное размещение акций, в результате чего круг акционеров вырастет.