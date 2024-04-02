Инвестор airBaltic: пускай эстонское правительство инвестирует в школы, а не в авиакомпании

Райнер Рохтла: сфера государственных ИТ нуждается в серьезных реформах
Если реформировать сферу ИТ в государственных учреждениях Эстонии, то прекратится бессмысленная конкуренция публичного сектора с самим собой на рынке труда и искусственный рост зарплат, страна вырастит больше хороших топ-менеджеров и восстановит репутацию ведущего электронного государства, пишет Райнер Рохтла в статье, отправленной в ходе конкурса мнений Edukas Eesti.
Если реформировать сферу ИТ в государственных учреждениях Эстонии, то прекратится бессмысленная конкуренция публичного сектора с самим собой на рынке труда и искусственный рост зарплат, страна вырастит больше хороших топ-менеджеров и восстановит репутацию ведущего электронного государства, пишет Райнер Рохтла в статье, отправленной в ходе конкурса мнений Edukas Eesti.