    Инвестор airBaltic: пускай эстонское правительство инвестирует в школы, а не в авиакомпании

    Самолет airBaltic. Фото иллюстративное. Фото: Renatas Repcinskas

    Хотя правительства как Эстонии, так и Литвы выразили потенциальную заинтересованность в инвестировании в airBaltic, нынешний инвестор авиакомпании надеется, что страны не будут участвовать в планируемом IPO, передает Ärileht.

    Основным владельцем airBaltic является латвийское государство, которому принадлежит почти 98% акций. Кроме того, 2% акций принадлежат датскому инвестору Ларсу Туэсену. В этом году компания планирует организовать IPO, то есть первичное публичное размещение акций, в результате чего круг акционеров вырастет.

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