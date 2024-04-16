    Merko заключила с НАТО солидный договор

    Merko заключила выгодный договор в Литве.Фото: Andras Kralla

    Компания UAB Merko Statyba, входящая в состав концерна AS Merko Ehitus, заключила дополнительное соглашение на проектно-строительные работы в Литве на сумму более 20 миллионов евро.

    Дочерняя компания Merko Ehitus, зарегистрированной на Таллиннской бирже, UAB Merko Statyba, и Агентство поддержки и закупок Североатлантического альянса (НАТО) подписали дополнительное соглашение, расширяющее существующий контракт на проектирование и строительство.

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