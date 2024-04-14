Новости

dv.ee

14 апреля 2024 в 12:57









Эстонские судостроители – о провалившемся гостендере: такую цену могут предложить только китайцы, у которых есть скрытые интересы

Государство намерено приобрести аккумуляторно-водородный паром. Фото: Riigilaevastik

Крупнейшие судостроители Эстонии не захотели принимать участие в гостендере на строительство энергоэффективного парома нового поколения. По их мнению, построить судно по предлагаемой цене невозможно, пишет Ärileht.

Как писали ранее «Деловые ведомости» , на объявленный Государственным флотом Эстонии (Riigilaevastik) тендер на строительство энергоэффективного парома нового поколения поступило только одно предложение от китайских судостроителей, которое учреждение в итоге отклонило.

Хотя на тендер зарегистрировались 17 компаний, в том числе несколько авторитетных судостроителей из Европы и зарубежья, единственной совместной заявкой стало предложение трех китайских и одной эстонской компании.

Совместный эстонско-китайский тендер организатор в итоге отклонил, поскольку в предоставленных в нем данных содержались «существенные недостатки». В чем именно они заключались, в учреждении не раскрыли, ссылаясь на закон о госзакупках.

Крупнейшие судостроительные предприятия Эстонии BLRT, Baltic Workboats и SRC Group направили письмо в Государственный флот и Министерство климата, в котором объяснили, почему они не подали заявки на участие в тендере. Так, причиной стала не нехватка мощностей или нежелание браться за проект, а нереально низкий бюджет госзакупки, учитывая техническую сложность закупаемого судна, написали руководители компаний.

Они полагают, что цена, предложенная китайской компанией, была сильно занижена, учитывая техническую специфику судна, и, вероятно, причиной этого могут быть скрытые мотивы.

Государственный флот считает, что ориентировочная стоимость строительства аккумуляторно-водородного парома составляет 40 млн евро. Генеральный директор госфлота Андрес Лаасма пояснил, что сметная стоимость парома была составлена на основе экспертной оценки, подготовленной международно признанной судоходной проектной компанией Deltmarin Ltd.

По оценке владельца Baltic Workboats Маргуса Ванаселья, строительство судна с запрошенными техническими решениями и параметрами стоит 60 миллионов евро, если не больше.

«Следует учитывать, что техническая сложность использования новых зеленых технологий обходится дороже, чем традиционное решение, потребляющее только ископаемое топливо», – добавил Ханнес Лильп, председатель правления SRC Group.

В то же время Лаасма добавил, что ожидаемая стоимость госзакупки не мешает участникам закупки подавать предложения, стоимость которых выше ожидаемой. Он привел пример, когда те же Baltic Workboats в этом году заключили с Государственным флотом контракт на строительство многоцелевого рабочего катера, цена которого оказалась на 25% выше ожидаемой стоимости закупки.

Эстонским судостроителям не оставляют даже шанса?

Еще одной проблемой для эстонских судостроителей является соответствие указанным в тендере требованиям. Так, в тендере указано, что участники прежде должны были построить судно не менее 90 метров стоимостью не менее 15 миллионов евро. Кроме того, у них должна быть сертификация классификационного общества.

В письме судостроительные компании утверждают, что данные условия в принципе не допускают местные фирмы до участия в тендере. Основная проблема заключается в требовании наличия сертификации классификационного общества.

Классификационное общество, регистрационное общество — учреждение, занимающееся регистрацией судов и оценкой их качеств при помощи института сюрвейеров на основе разрабатываемых обществами правил постройки судов разных типов. Источник: Wikipedia

Из требований госзакупки следует, что предприниматель должен иметь опыт строительства крупного пассажирского судна, участвующего в международных перевозках. Для поддержания связи с островами обычно заказываются суда меньших параметров и меньшей стоимости, многие из которых построили и эстонские компании. Кроме того, эти паромы не участвуют в международных перевозках и не подлежат надзору классификационных обществ.

Предселатель правления SRC Group Ханнес Лильп считает, что в Эстонии есть мощности и компетенции для постройки заказанного корабля, и требования госзкупки должны предполагать, что местные компании также смогут подать заявку: «Выигрывает лучшее предложение, будь то местная компания или кто-то из-за рубежа, но в принципе исключать местную морскую промышленность неправильно».

Лаасма не совсем понимает критику эстонских судостроителей. По его словам, Законом о государственных закупках предусмотрена возможность подачи предложений, а также оспаривания условий закупок, если, по мнению участников рынка или заинтересованных в подаче предложения сторон, условия закупки являются непропорциональными. Тендер на строительство парома был открыт для рассмотрения и подачи заявок в течение 59 дней, что почти в два раза превышает предусмотренный законом минимум, пояснил Лаасма. За этот период, по его словам, не было получено ни одного предложения об изменении квалификационных условий или ожидаемой стоимости закупки.