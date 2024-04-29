Биржа

Индрек Мяэ

29 апреля 2024 в 5:44









Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

В четверг ожидаются квартальные результаты известной «народной акции» Enefit Green. Фото: Andras Kralla

В центре внимания финансовых рынков на этой неделе окажутся множество экономических показателей и квартальных результатов как от местных, так и от заокеанских компаний.

Äripäev выбрал пять наиболее важных событий, которые могут повлиять как на внутренний фондовый рынок, так и на инвесторов еврозоны и США на этой неделе и на освещении которых Äripäev сосредоточится в последующие дни.