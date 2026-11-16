Назад «Это не носки поменять»: что закрытие границы с Россией значит для эстонского бизнеса После того как пункты пропуска на границе с Россией будут закрыты, множество эстонских компаний будут вынуждены перестраивать бизнес. А некоторым, вероятно, придется закрыться. «У меня бизнеса практически не осталось. Вот и все. Спасибо нашему правительству», – говорит один из предпринимателей.

Грузовики сегодня пересекают границу только на юге, в Койдула и Лухамаа: через Нарву пропускают только пешеходов. По данным Налогово-таможенного департамента (НТД), в 2025 году в Эстонию через эти два пункта въехало 10 570 груженых фур и тягачей, то есть в среднем 29 в день.

Ввозили через эти пункты преимущественно продовольствие, причем значительная часть шла транзитом в Сербию и Молдову, сообщили ДВ в Налогово-таможенном департаменте. Для самой Эстонии российский импорт уже мало значит: если до войны из России ввозилось товаров примерно на 2,2 млрд евро в год, то за первые восемь месяцев 2026 года их было импортировано примерно на 40 млн.

Таможня прогнозировала, что закрытие возможно, прокомментировала ДВ заместитель генерального директора НТД Урсула Риймаа: «Поскольку Правительство Республики приняло решение сократить время работы пунктов пересечения эстонско-российской границы, мы также учитывали возможность полного закрытия пограничных переходов. В настоящее время мы обсуждаем возможные организационные изменения и намечаем потребности, куда направить ресурсы».

Статья продолжается после рекламы

Будут ли закрыты железнодорожные пути – неизвестно. «Решение о закрытии железнодорожных пограничных переходов пока не принято. Такое решение принимает Правительство Республики», – отметила она. Если составы из России продолжат приходить, таможня сможет обеспечить их тотальный досмотр. «Рентгеновское и другое оборудование, необходимое для таможенного контроля, имеется на железнодорожных пограничных пунктах», – комментирует Риймаа. Перевозчики: одни ушли раньше, другим уходить сейчас Генеральный директор компании Garant Trans Игорь Рабцевич новостям не удивлен: «Это было предсказуемо», – говорит он. Его компания уже почти два года не ездит в Россию. Через то, что предстоит сейчас коллегам, Garant Trans прошел раньше и, может быть, не в такой спешке. Перестроиться было нелегко. «Это не носки поменять, – замечает Рабцевич. – У нас автопарк состоит из рефрижераторов. Сейчас мы возим в основном из Европы в Финляндию и страны Балтии. Перевозим в основном продукты питания, медикаменты и другие товары, требующие температурного режима». Этот бизнес, по его словам, нельзя назвать очень выгодным, но он хотя бы стабилен: «Люди хотят кушать три раза в день. В условиях кризиса продукты постоянно нужно возить. Это последнее, что люди перестанут покупать». Те, по кому закрытие ударит сильнее, говорят неохотно. «У меня бизнеса практически не осталось. Вот и все. Спасибо нашему правительству», – сказал ДВ на условиях анонимности участник рынка перевозок. Не все ушли с российского направления полностью. Владелица логистической компании Aisance Estonia Юлия Герасымива новое решение встретила спокойно. «За более чем четыре года войны в Украине нашей компании приходилось перестраивать свою работу столько раз, что очередные ограничения нас уже даже не удивляют, – говорит Герасымива. – Все эти годы мы стараемся минимизировать зависимость бизнеса от российского направления». Горячие новости dv.ee «Брошу я ее, и все»: одни даром отдают квартиры в Кохтла-Ярве, другие приезжают, чтобы инвестировать в недвижимость dv.ee Мэр Нарвы: теперь надо закрыть границу с Латвией dv.ee Прокуратура и КаПо раскрыли подробности ночного нападения на эстонское оборонное предприятие Задержаны восемь жителей Латвии KM Начинается сезон зимних шин: как подготовиться до первого гололеда

Статья продолжается после рекламы

Грузоперевозки на эстонско-российской границе, по ее словам, «уже практически вымерли»: «По статистике электронной очереди, за последний месяц через два пограничных пункта – Лухамаа и Койдула – на выезд из Эстонии проходило в среднем всего около 10 грузовиков в сутки. Для двух международных пограничных переходов это ничтожно мало».

Однако пострадают и пассажирские перевозки, которыми компания Герасымивой не так давно тоже стала заниматься. «Конечно, жаль сил и средств, вложенных в развитие автобусных маршрутов, но, открывая каждое новое направление, мы прекрасно понимаем, что сегодня это своего рода лотерея», – признает она.

Решение было принято столь быстро, что, видимо, даже не все госслужбы были в курсе скорого закрытия границы. Только на прошлой неделе Министерство регионального развития и сельского хозяйства выдало разрешение на обслуживание автобусной линии Таллинн – Москва латвийскому перевозчику Ecolines.

Торговля с Россией – больше не двигатель прогресса

Видимо, пострадают от закрытия границы и торговые предприятия. Например, таллиннская Vigolin AS, которая занимается экспедированием и складской обработкой какао, кофе и арахиса и раньше вела очень активный бизнес с Россией. Эта семейная логистическая фирма одна из самых успешных и в то же время непубличных транспортных компаний страны. Вот уже третий год подряд Vigolin AS теряет прибыль.

По данным ImportGenius, которые приводили ДВ , в 2025 году компания выполнила 118 перевозок на российском направлении. При этом в ее годовом отчете продажи российским покупателям упали с 6,04 млн евро в 2024 году до 0,3 млн в 2025-м, а продажи в ОАЭ выросли с 0,4 млн до 3,9 млн евро. Выручка от экспедирования сократилась с 4,4 млн до 2,5 млн евро. В планах компании на 2026 год записано продвижение «эстонского транзитного коридора».

Есть в стране и торговцы преимущественно российскими книгами и настольными играми – например, Erudiit Grupp OÜ, у которых есть несколько магазинов в таллиннских ТЦ. По-прежнему работает магазин и оптовый склад продуктов из России в Эстонии Tespi – у него товары закупают и некоторые другие магазины. На вопросы ДВ в Erudiit Grupp OÜ и Tespi к моменту публикации не ответили.