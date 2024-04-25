Подсказка

Дмитрий Фефилов

29 апреля 2024 в 3:00









Инвестор на балтийской бирже: большая рыба в маленьком пруду

За последние годы количество эмитентов на балтийской бирже значительно увеличилось, однако она по-прежнему остается спокойной и даже скучной площадкой, что идеально подходит для инвестирования. Фото: Andras Kralla

Когда речь заходит о бирже, размер несомненно имеет значение. Причем отсутствие определенных возможностей на небольшой бирже может стать большим преимуществом для инвестора, считает биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов.

Что лучше, быть маленькой рыбой в большом пруду или большой – в маленьком? Ответ очевиден – кому как! Однако если такое же сравнение применить к компактной местной бирже и крупным международным площадкам, то в этом случае существует ряд объективных причин, которые могут в значительной степени повлиять на ответ.

Маленький размер рынка как его преимущество

Зачастую будущие инвесторы на начальном этапе практикуют поведение трейдеров. Когда впервые сталкиваешься с рынком и видишь, как цены на активы скачут туда и обратно, ненароком возникает соблазн ухватить удачу за хвост и быстро заработать прибыль. Очевидно, что если бы такой подход работал и приносил стабильную и достойную прибыль, то сегодня все были бы трейдерами.

Балтийский рынок тем и хорош, что благодаря скромным размерам и возможностям он ведет себя спокойно и редко соблазняет быстрыми скачками цен. Такая среда благоприятна для инвесторов, но не подходит для трейдеров, которых местный рынок и не прельщает.

В такой спокойной обстановке куда безопасней знакомиться с биржей и набивать руку вместе с шишками, что подходит для начинающих инвесторов. С другой стороны, это не менее привлекательная среда и для долгосрочных инвесторов, которые реже подвергаются стрессу и соблазну совершить ненужную сделку.

Расходы меньше

В погоне за прибылью и идеальной стратегией из поля зрения часто выпадают расходы, которые несет инвестор или трейдер все то время, пока он остается на бирже. Вне зависимости от результатов, участнику рынка гарантировано два типа расходов.

Самый очевидный – это комиссионные сборы в виде платы за сделку и содержание портфеля. К радости местных инвесторов, основные банки SEB, SWED и LHV за последние годы полностью отказались от каких-либо комиссий за сделки с балтийскими акциями и увеличили размер портфеля, который они обслуживают бесплатно. Однако их комиссии за сделки с акциями других рынков остаются очень высокими.

Зарубежные брокеры, c другой стороны, предлагают куда более выгодные условия торговли с бумагами на международных рынках, однако это имеет и негативные последствия. В частности, более низкие платы за сделку провоцируют инвестора чаще торговать, что особенно актуально в более волатильной среде. Но даже несмотря на более низкие комиссионные сборы, со временем и они накапливаются, что в итоге так или иначе съедает часть дохода либо увеличивает убыток.

Второй расход, который часто не берут в расчет, – это время, которое участник рынка тратит на свою инвестиционную деятельность. Если инвестор предпочтет быть маленькой рыбой в большом пруду, то для того, чтобы выживать в этой толпе разнокалиберных инвесторов, придется потрудиться. На более миниатюрном рынке найти свое преимущество и сильные стороны легче, а значит, это экономия сил и времени.

Плохая ликвидность

Разумеется, у местного рынка можно найти и слабые стороны. Однако при более подробном их рассмотрении оказывается, что и они могут иметь позитивный окрас.

Например, один из распространенных минусов маленьких рынков – ликвидность. Купить или продать большой объем активов действительно может оказаться проблематичным, так как на рынке не так много покупателей и продавцов. Отчасти поэтому крупные игроки избегают таких рынков. С другой стороны, если речь о розничном инвесторе, то его объемы как правило позволяют без ощутимых сложностей совершать сделки и на местном рынке.

Главное, чем действительно вредит ликвидность такому рынку – иррациональные явления здесь могут возникать чаще и длиться дольше.

Когда на рынке активную торговлю ведут миллионы людей, то они быстро обнаруживают и сглаживают любое несоответствие или искажение. На балтийской бирже куда чаще можно найти акции по завышенной или заниженной цене с фундаментальной точки зрения, что, с другой стороны, можно расценивать не только как негативный фактор.

Один из хрестоматийных примеров – история с акциями предприятия Harju Elekter. Предприятие несколько лет имело в своем портфеле долю стартапа Skeleton, о чем из года в год и рапортовало в каждом своем финансовом отчете. Однако цена акции предприятия выросла почти в два раза после того, как Äripäev и ДВ обратили внимание инвесторов на это.

В отличие от 2021 года, когда инвесторы поддались общему всемирному ажиотажу и взвинтили цены акций до высоких уровней, сегодня на местном рынке, наоборот, много недооцененных акций. Но, как гласит известная поговорка, рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы сможете оставаться платежеспособным. Особенно это актуально для маленького рынка, где искажения могут длиться дольше обычного.

Низкая доходность

Можно было бы предположить, что доходность инвесторов на маленьких рынках ниже. Однако это больше похоже на миф.

Например, с начала 2000 года индекс балтийской биржи вырос в 13,5 раза, тогда как известные индексы США SP 500 и Nasdaq за тот же период выросли в 3,5 и 4,5 раза соответственно. Да, сравнение не совсем корректное, учитывая объемы, структуру и историю индексов, однако разница уж очень велика, чтобы на нее не обратить внимание.

Пример инвестора Тоомаса, который в 2002 году инвестировал 64 тысячи евро и портфель которого сегодня вырос почти до 580 тысяч евро, также хорошо демонстрирует потенциал местного рынка. Значительная доля его портфеля вложена в американские технологические компании, однако даже несмотря на рост этого сектора и в целом хорошие результаты портфеля за эти годы, его средняя доходность за двадцать с лишним лет составляет около 12% в год. В то же время, за тот же период стоимость портфеля инвестора Тоомаса приближалась бы уже к 2 миллионам евро, если бы он вложил все деньги в акции Tallinna Kaubamaja.

Разумеется, выборочно такие примеры можно найти на любой бирже и в большом количестве. И тем не менее это красноречиво демонстрирует, что и на маленьком рынке можно найти хорошую сделку.

Скромный выбор эмитентов, но хорошие дивиденды, ограниченные рамки для роста, но простой и понятный бизнес – каждый может дополнять этот список плюсов и минусов местного рынка.

Но даже несмотря на то, что рынок откровенно скучный и не столь яркий, как мировые площадки, он позволяет главное – снижать расходы и лучше контролировать риски. Как говорят опытные игроки рынка – важно смотреть не столько на то, сколько ты можешь заработать, а на то, сколько можешь потерять.