Биржа

Дмитрий Фефилов

9 июля 2024 в 10:20









Особенности бизнеса Storent вынуждают компанию привлекать капитал через местную биржу

Финансовый директор Storent Байба Онкеле. Фото: Stella-Kaisa Kanemägi

Несмотря на хорошие показатели последних лет, латвийская компания по аренде оборудования Storent привлекает капитал под 10-11% на долговом рынке Балтийской биржи. Некоторые инвесторы считают, что высокий купон указывает на то, что банки отказывают таким компаниям, и это может служить нехорошим сигналом.

Стоимость мирового рынка аренды оборудования оценивается в 150 млрд долларов. На Европу приходится около 30 млрд евро, из которых лишь 1% или 0,3 млрд евро – рынок балтийских стран. Однако несмотря на небольшие размеры, компания Storent продолжает увеличивать свои активы и прибыль.