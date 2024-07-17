Инвестирование в автомобили: кому подходит, и что нужно учитывать

Слева направо: автомобильный журналист и любитель автомобильных инвестиций Тыну Коррол, член правления Silberauto Маргус Юхкам и инвестиционный стратег и автолюбитель Пеэтер Коппель. Фото: Stella-Kaisa Kanemägi

Хотя можно выделить две крайности, инвестирование в автомобили подходит в первую очередь тем, кто уже покрыл все другие классы активов и обладает достаточной ликвидностью, заявили эксперты на Инвестиционном фестивале.

Является ли вложение денег в автомобили всего лишь покупкой потребительского товара или же это действительно доходная инвестиция?

На Инвестиционном фестивале обсудили, насколько разумно инвестировать в автомобили и какие риски и сложности влечет за собой вложение такого рода.