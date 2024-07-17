Инвестирование в автомобили: кому подходит, и что нужно учитывать

Новый премьер – шанс сменить невнятный курс правительства на стратегическое планирование
Со сменой премьер-министра у Эстонии появился шанс сменить экономический курс, где преобладали исключительно тактические решения, на создание стратегического плана и следование ему, считает журналист и автор медиапроекта «Прибалтаец» Андрей Деменков. Он убежден, что стратегический подход нужен сегодня нашей стране «позарез».
Со сменой премьер-министра у Эстонии появился шанс сменить экономический курс, где преобладали исключительно тактические решения, на создание стратегического плана и следование ему, считает журналист и автор медиапроекта «Прибалтаец» Андрей Деменков. Он убежден, что стратегический подход нужен сегодня нашей стране «позарез».