    Завтра вырастут госпошлины: подорожают, например, смена владельца авто и экзамен по вождению

    Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla / Äripaev

    С 1 июля услуги Транспортного департамента станут дороже – в силу вступают новые ставки государственных пошлин, передает Ärileht.

    Изменить владельца станет дороже

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