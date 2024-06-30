Завтра вырастут госпошлины: подорожают, например, смена владельца авто и экзамен по вождению

Делов-то: Кая выходит на новую высоту
В свежем подкасте «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают, какие последствия будут от назначения Каи Каллас на пост главы внешнеполитической службы ЕС, как прошли дебаты между Трампом и Байденом (спойлер: демократы в шоке), и что изменится с назначением Кристена Михала на пост премьер-министра.
В свежем подкасте «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают, какие последствия будут от назначения Каи Каллас на пост главы внешнеполитической службы ЕС, как прошли дебаты между Трампом и Байденом (спойлер: демократы в шоке), и что изменится с назначением Кристена Михала на пост премьер-министра.