Эпицентр

Алексей Шишкин

21 марта 2024 в 4:00









«Я иду сознаваться»: ранее осужденный предприниматель вместо грузоперевозок загрузил полицию

Большинство жалующихся на Константина Никольского жителей Эстонии и Латвии работают в сфере логистики и автоперевозок. Фото: Facebook, Shutterstock, Алена Ценно

Cудимый за серию мошенничеств с перевозками Константин Никольский нынешней зимой вновь открыл охоту на слишком доверчивых жертв в интернете. Но после обращения обманутых в полицию и к журналистам ДВ он утверждает, что готов сдаться и дать признательные показания.

«Не понимаю, почему ему можно безнаказанно обманывать людей, а нам нельзя его где-нибудь в подъезде поколотить, здесь полиция точно быстро сработает!» – едва сдерживает чувства перегонщик автомобилей из Маарду Юрий Панцулая в беседе с ДВ.

В январе 2024-го он принял от Константина Никольского через Facebook заказ на перегонку автомобиля Jeep Grand Cherokee из Хельсинки в Тарту. «У меня в набранных номерах был мобильный Никольского, может быть, когда-то я ему машину возил. Но в перевозках со многими людьми встречаешься, всех не упомнишь», – рассказывает он. Машину требовалось привезти срочно, и Панцулая за свой счет приобрел билеты из Таллинна в Финляндию и обратно. В качестве подтверждения серьезности намерений Никольский выслал ему квитанцию о якобы произведенном через банковский сервис Revolut переводе на сумму 650 евро.

Машина была благополучно доставлена, но оплату перегонщик не получил. Спустя несколько дней он снова связался с фактическим получателем авто и попросил заплатить за перевозку его. Тут-то и выяснилось, что заказчик договорился с Никольским на меньшую сумму – всего 300 евро и уже передал ее. Юрий Панцулая обратился в полицию, но дело по его жалобе, по его словам, не открыли. Вместо этого ему предложили обратиться в суд.

Юлия Кукая, менеджер рижской компании SIA K7 Logistic, когда-то работала вместе с Константином Никольским в эстонской логистической фирме KPR Spedition. Зимой 2024-го бывший коллега предложил ей принять заказ на перевозку из Тарту в Германию – и показал платежное поручение от имени эстонской компании Evenort OÜ. Груз благополучно дошел до получателя, а вот деньги за доставку – 1200 евро – так и не поступили.

Фото: Facebook

По словам Кукаи, сперва она ожидала банковский перевод, потом Константин обещал привезти наличные деньги в Ригу, но в итоге отменил встречу, а затем вовсе перестал отвечать на звонки и сообщения. В итоге ей удалось выяснить, что отправитель груза заплатил Никольскому за доставку груза 600 евро – и не знал, что тот нанял «субподрядчика», пообещав вдвое большую сумму. Заказчику тоже не удалось помочь перевозчику – вскоре Никольский перестал отвечать и ему.

По сведениям Кукаи, Никольский меняет контакты и места жительства, снимая койки в хостелах, чтобы скрыться от обманутых клиентов. Сама жительница Латвии подала на него заявление в эстонскую полицию, по которому было возбуждено дело.

Нарушитель всех правил

Имя Константина Никольского не впервые всплывает в связи с предполагаемыми преступлениями.

Впервые мужчина 1994 года рождения был осужден Харьюским уездным судом еще в сентябре 2016 года. Правда, тогда речь не шла о транспортных махинациях – а о систематическом управлении автомобилем без прав.

Следующий обвинительный приговор ему был вынесен в сентябре 2019-го. И на сей раз речь шла уже о серии афер. Первую из них Никольский провернул летом 2017 года. Предприимчивый деятель в качестве представителя Anglotrans OÜ заказал у фирмы Esvin Transport OÜ услугу перевозки груза, принадлежавшего OÜ Peetri Puit, в Испанию на сумму 4200 евро. Товар был доставлен по адресу, сопроводительные документы отправлены Никольскому, но перевозчик остался без оплаты.

По данным Инфобанка Äripäev, на Константина Никольского зарегистрированы две фирмы – SunWeb OÜ, чьей специализацией является строительство и производство стройматериалов, а также торговая компания Cargoport OÜ. Выручка более крупного бизнеса Никольского – SunWeb OÜ – в 2018 году составляла чуть больше 220 000 евро. Позднее активной деятельности фирма не вела.

Пострадала от предприимчивого Константина и Elrent OÜ. В 2018 году через агрегатор объявлений для грузоотправителей и перевозчиков www.veokorraldaja.ee фирма разместила запрос на доставку груза из Германии в Эстонию. На объявление откликнулся Никольский, который представился сотрудником фирмы Cargoport OÜ, готовой выполнить заказ. От лица этой компании он выставил заказчику счет-фактуру на сумму 300 евро, который был оплачен Elrent OÜ. Но перевозка так и не состоялась. Деньги Никольский, как и в предыдущем случае представившийся вымышленным именем, тоже не вернул.

По схожим схемам ему удалось обмануть и ряд других транспортных фирм. Ущерб в каждом случае составил от 325 до 1520 евро. Кроме транспортных махинаций в решении суда перечислены аферы с торговлей в Facebook. В том числе Никольский продавал несуществующие билеты на футбольные матчи и кубометры дров.

Никольский был приговорен к году и 10 месяцам тюрьмы с двухлетним испытательным сроком и обязанностью возместить пострадавшим ущерб и процессуальные издержки. В ноябре 2021 года, когда мужчина находился в Таллиннской тюрьме, он был осужден вновь. Очередное преступление Никольский совершил между вынесением ему приговора в 2019 году и началом фактического отбытия срока в декабре 2020-го.

На сей раз речь шла о фиктивной продаже автомобиля Mercedes-Benz через Facebook. Ущерб составил 2000 евро, пострадавший перечислил деньги на счет матери Никольского. Решением уездного суда за очередную аферу наказание Никольскому было увеличено еще на год, кроме того, его обязали уплатить штраф 876 евро и компенсировать ущерб.

Согласно материалам суда, к тому времени на счету Никольского было уже три уголовных дела и шесть проступков.

Расследователи поневоле

«Мой ущерб составил совсем мало, особенно по сравнению с другими, всего 55 евро, – рассказывает еще одна пострадавшая Надия Аура. – Мне нужно было привезти один товар из Финляндии, я искала, кто это может сделать в сети, Константин откликнулся».

По словам женщины, Никольский вел себя не как стереотипный интернет-мошенник. После получения денег он не перестал выходить на связь, а продолжал диалог. Только когда Аура поняла, что не получит ни денег, ни товара, она оставила несколько постов c негативными отзывами в группах Facebook. Вскоре с ней на связь вышли другие пострадавшие от действий Никольского. По ее словам, большинство негативных отзывов о его действиях размещались в закрытых группах – а потому не были видны при поиске.

Жалобы на Константина Никольского можно встретить не только в русскоязычных группах, но и в сообществах, где общение идет на эстонском. Фото: Facebook

«Я стала вступать в сообщества, где сам Константин искал своих, скажем так, жертв. В итоге мне стали писать другие пострадавшие, я связывалась с каждым, была надежда подать, может быть, коллективный иск. Но эта идея не сдвинулась с мертвой точки», – рассказывает Аура. В результате она собрала пострадавших в собственном сообществе – Konstantin Nikolski pettur, сейчас в ней 29 человек. По словам создательницы группы, это и те, кому Константин Никольский должен денег, и те, кому так или иначе удалось вернуть средства.

По словам пострадавшей, идея подачи общего иска пока не реализовалась сразу по нескольким причинам. Во-первых, не все пострадавшие хотят обращаться в полицию или суд, во-вторых, к этому есть формальные препятствия – поскольку потенциальные правонарушения совершались онлайн, дела по ним могут быть открыты по месту жительства пострадавшего, потому заявления поступают в разные префектуры Эстонии. «Люди говорят, что у кого-то дела открывают, у кого-то нет. В каких-то случаях открывают дела о проступке, в других – уголовные», – поясняет Надия Аура.

Таллиннец Оскар Сифф тоже вынуждено стал изучать прегрешения Никольского. По его словам, несколько лет они дружили и возобновили общение после того, как Никольский вышел из тюрьмы. «Я знал про его прошлые аферы, но надеялся, что после заключения он завязал», – делится своей историей Сифф. По его словам, приятель в том числе одалживал у него небольшие суммы «на пиво», а после предупреждал, что вернут их другие люди, якобы должники самого Никольского. Однако оказалось, что деньги Сиффу переводили очередные люди, обманутые Константином.

В итоге Оскар Сифф стал опасаться, что и его могут привлечь как соучастника мошеннических действий, и решил рассказать о ситуации полицейским.

Обманщик идет сознаваться

Сам Константин Никольский в беседе с журналистом ДВ не стал отрицать, что обманывал людей. В пятницу 22 марта он, по собственным словам, вызван в полицию, где планирует дать признательные показания. «Большинство случаев, о которых вам рассказали, – правда. Я иду сознаваться во многих вещах, для того, чтобы облегчить себе жизнь», – заявил он.

Единственная ситуация, в которой Никольский настаивает на своей непричастности – история с перевозкой из Эстонии в Германию, о которой рассказала ДВ жительница Латвии Юлия Кукая. «Если говорить про Латвию, то там вопрос очень спорный. Я не один фигурировал в этом, там цепочка людей. Неправильно меня одного в это вписывать. И это не то что какие-то мои подельники, тут вообще можно спорить, действительно ли я это совершил. Эта одна ситуация спорная», – уверяет Никольский.

По его словам, после беседы с адвокатом он предполагает, что на пятничной беседе в полиции этот случай не будет обсуждаться вовсе.

Я иду признаваться. Эпизодов много начиная с декабря. С моей стороны это выглядит так. Пострадавшим я буду все выплачивать, частями, но буду. Константин Никольский

Как не попасть в сети

В полиции ДВ напомнили, что не могут комментировать заявления и дела, возбужденные в отношении тех или иных конкретных лиц.

«Полиция занимается такими случаями, если в деянии есть признаки мошенничества. О мошенничестве мы можем говорить в том случае, если у одной из сторон изначально не было намерения выполнять условия договора и есть все основания говорить о том, что это спланированный и целенаправленный обман. Еще один из признаков очевидного мошенничества – если человек действует от имени другого человека. Кроме того, важно помнить, что мошенники изначально не собираются исполнять свои обязательства, у них нет для этого никаких средств и возможностей, и это должно быть очевидно», – пояснил логику правоохранителей руководитель отдела по борьбе с преступлениями против имущества Пыхьяской префектуры Вячеслав Миленин.

Если после проверки истории человека все же остались какие-то сомнения, можно предложить сделать предоплату в разумных размерах, а не платить всю сумму сразу. Вячеслав Миленин руководитель отдела по борьбе с преступлениями против имущества Пыхьяской префектуры

Он также напомнил, что если человек пробует заниматься предпринимательством, но из-за недостатка умений теряет деньги, в том числе чужие, в этом нельзя обнаружить признаки мошенничества. «Это, безусловно, не отменяет ответственности этого человека перед своими клиентами, но это не уголовно наказуемое деяние, и решать такие споры нужно в гражданском суде», – говорит Миленин.

По его словам, если житель Эстонии берется за частную работу или покупает товар у человека, с которым познакомился онлайн, полиция всегда рекомендует поискать информацию о потенциальном партнере в интернете, например, проверить группы в социальных сетях.

«Если после проверки истории человека все же остались какие-то сомнения, можно предложить сделать предоплату в разумных размерах, а не платить всю сумму сразу. Также мы рекомендуем попробовать выяснить, кто является основным поставщиком товаров или услуг, которые предприниматель предлагает вам в роли посредника. Таким образом можно попробовать получить рекомендацию в отношении посредника и узнать о его деятельности немного больше», – советует представитель Пыхьяской префектуры.