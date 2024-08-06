Биржа

Дмитрий Фефилов

6 августа 2024 в 7:53









«Чем меньше дергаешься, тем лучше»: что думают инвесторы про обвал рынка

Главное в нынешней ситуации – не паниковать и не совершать резких необдуманных движений, считают инвесторы. Фото: Лийз Трейманн, Андрас Кралла, частный архив

Вчерашний спад на рынках имел признаки приличной паники. Особенно это было заметно в технологическом секторе, когда индекс Nasdaq в какой-то момент упал на 6%. Однако местные умудренные опытом инвесторы продолжают следовать своим стратегиям и инвестиционным принципам, невзирая на возросшую неопределенность.

В чем была причина падения на рынках и стоит ли ожидать дальнейшего падения – здесь инвесторы во мнениях расходятся. По словам инвестора Екатерины Тинт, Buffett indicator и Sahm Rule Recession Indicator указывают, что еще какое-то снижение возможно, но все будет зависеть от показателей компаний. «Я всегда в голове держу тот факт, что в периоды паники падение бывает на 50%. Пока такого не было, но это никогда не исключено», – отмечает она.