    Nordecon наконец-то получила прибыль, но отмечает спад на рынке

    Первое полугодие, по мнению компании Nordecon, характеризуется прежде всего улучшением прибыльности.Фото: Andras Kralla

    Строительная компания Nordecon, долгое время приносящая акционерам чистый убыток, наконец смогла показать прибыль во втором квартале, но на рынке все еще наблюдается спад.

    По сообщению Nordecon, первая половина года на строительном рынке прошла в условиях ужесточающейся конкуренции. Заказы от государственного сектора остаются на низком уровне, а предстроительный процесс в частном секторе очень длительный. Прогнозы аналитиков относительно экономического роста в ближайшие кварталы осторожны, и деятельность частных заказчиков соответствует этим прогнозам.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Все статьи по теме
Очереди на границе в Ивангороде неожиданно уменьшились
Выгодные решения в обмен на кредиты? Суд над крупным спонсором «Отечества» изучает улики
Прорыв Украины повысил цену на природный газ
Эпицентр
Пряников на всех не хватило: не все европарламентарии от Эстонии довольны полученными местами
Юри Ратас попал в самый влиятельный европейский комитет с точки зрения экономики, от Марины Кальюранд ждут, что она вразумит коллег относительно миграции, а Яна Тоом и Рихо Террас жалеют, что их не поставили отвечать за сельское хозяйство.
Юри Ратас попал в самый влиятельный европейский комитет с точки зрения экономики, от Марины Кальюранд ждут, что она вразумит коллег относительно миграции, а Яна Тоом и Рихо Террас жалеют, что их не поставили отвечать за сельское хозяйство.
Все большие материалы
Инвестор
Экономист: на рынках в ближайшие месяцы ожидаются сильные колебания
Макроаналитик и экономист LHV Трийну Тапвер в утренней программе радио Äripäev сказала, что осенью на рынках ожидаются сильные колебания, а также в перспективе рост цен, который может достичь 4 процентов.
Макроаналитик и экономист LHV Трийну Тапвер в утренней программе радио Äripäev сказала, что осенью на рынках ожидаются сильные колебания, а также в перспективе рост цен, который может достичь 4 процентов.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: инвесторы и спекулянты в панике. В чем причина?
Рынки по всему миру от Японии до Европы обвалились на несколько процентов. Японский Nikkei показал самое сильное падение с 1987 года. Инвесторы и спекулянты в панике. Можно ли считать этот обвал неожиданным?
Рынки по всему миру от Японии до Европы обвалились на несколько процентов. Японский Nikkei показал самое сильное падение с 1987 года. Инвесторы и спекулянты в панике. Можно ли считать этот обвал неожиданным?
Все подкасты ДВ
Mнения
Рынок упал, но не отжался, и у него на это минимум три причины
Несмотря на то, что рынок всегда пребывает в подвижном состоянии, движения последних дней оказались куда более волнительными, что спровоцировало приличную панику, пусть пока и не столь долгосрочную. Если же посмотреть на причины нынешних треволнений, то не исключено, что это была лишь прелюдия, считает биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов.
Несмотря на то, что рынок всегда пребывает в подвижном состоянии, движения последних дней оказались куда более волнительными, что спровоцировало приличную панику, пусть пока и не столь долгосрочную. Если же посмотреть на причины нынешних треволнений, то не исключено, что это была лишь прелюдия, считает биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов.
Все мнения
Интервью
Вадим Белобровцев: «Честнее было бы совсем закрыть границу с Россией»
Какие альтернативы бюджетному плану правительства могут предложить оппозиционные партии, что происходит на границе с Россией, как стимулировать бизнес и как относиться к межпартийным «трансферам»? Об этом ДВ побеседовали с депутатом Рийгикогу от Центристской партии Вадимом Белобровцевым.
Какие альтернативы бюджетному плану правительства могут предложить оппозиционные партии, что происходит на границе с Россией, как стимулировать бизнес и как относиться к межпартийным «трансферам»? Об этом ДВ побеседовали с депутатом Рийгикогу от Центристской партии Вадимом Белобровцевым.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект