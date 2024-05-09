    Новый босс Nordecon: восстановление строительного рынка зависит от частного сектора

    Положение строительного сектора видится пока не в розовом свете.Фото: Andras Kralla

    Новый руководитель Nordecon, Марет Тамбек, заявила, что самое сложное время для строительства может быть еще впереди.

    Комментируя результаты первого квартала, Тамбек отметила, что, несмотря на убытки, они довольны результатами. «Рентабельность значительно улучшилась, можно быть довольными», - сказала Тамбек.

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