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Лаури Леэт

26 июня 2024 в 7:46









Конкуренция ужесточается: строители претендуют на тендеры в оборонной сфере

Иллюстративное фото. Фото: DPA/Scanpix

На сегодняшний день в каждом строительном тендере Центра оборонных инвестиций участвует в среднем десять претендентов – это число значительно выросло за последние годы, выяснилось в передаче радио Äripäev «В эфире новости строительства».

По словам руководителя инфраструктурного отдела Центра оборонных инвестиций Кади-Кай Колло, бюджет центра на текущий год составляет около миллиарда евро, из которых на инфраструктурное строительство выделено около 220 миллионов.