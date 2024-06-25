Конкуренция ужесточается: строители претендуют на тендеры в оборонной сфере
Иллюстративное фото.Фото: DPA/Scanpix
На сегодняшний день в каждом строительном тендере Центра оборонных инвестиций участвует в среднем десять претендентов – это число значительно выросло за последние годы, выяснилось в передаче радио Äripäev «В эфире новости строительства».
По словам руководителя инфраструктурного отдела Центра оборонных инвестиций Кади-Кай Колло, бюджет центра на текущий год составляет около миллиарда евро, из которых на инфраструктурное строительство выделено около 220 миллионов.
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