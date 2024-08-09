Биржа

Кармен Алас

9 августа 2024 в 14:00









Над нефтяным рынком нависли грозовые тучи

OPEC+ планирует увеличить поставки нефти в октябре, но спрос находится под вопросом. Фото: Reuters/Scanpix

В октябре OPEC+ планирует увеличить поставки нефти, но для поддержания цен должен увеличиться и спрос. На фоне этих новостей цена на нефть марки Brent упала до самого низкого уровня за семь месяцев.

В настоящее время индекс нефти Brent Crude торгуется по цене около 79 долларов за баррель, а West Texas Intermediate – около 76 долларов. Цены на нефть немного выросли после того, как Brent в понедельник опустилась до семимесячного минимума в 76,3 доллара.