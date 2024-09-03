Выход airBaltic на биржу может случиться уже осенью, но у инвесторов появились подозрения
Национальная авиакомпания airBaltic планирует привлечь около 300 миллионов евро с помощью первичного публичного размещения акций на бирже. Председатель правления airBaltic Клавс Васкс сообщил об этом на пресс-конференции во вторник, 3 сентября.
IPO может состояться до президентских выборов в США, пообещало руководство компании. Foto: Veiko Tõkman
Однако в преддверии потенциального листинга, компания и ее руководство вместе с Министром транспорта вынуждены отвечать на критику, которая вызвана изменениями в структуре собственного капитала airBaltic.