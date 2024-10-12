Роботакси оказало медвежью услугу акциям Tesla и подстегнуло рост акций Uber

Роботакси Cybercab в студии Warner Bros. Кадр из рекламного видео Tesla. Foto: Tesla
На презентации в студии Warner Bros. в четверг Tesla продемонстрировала двухместное беспилотное такси под названием Cybercab, концепт беспилотного автобуса под названием Robovan, а также обновленную версию разрабатываемого компанией гуманоидного робота. Глава Tesla Илон Маск, подъехавший к зрителям на Cybercab, рассказал, что роботакси будет стоить менее 30 000 долларов и, возможно, поступит в производство в 2026 году.