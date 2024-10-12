Деловые ведомости
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  • 12.10.24, 12:30

Роботакси оказало медвежью услугу акциям Tesla и подстегнуло рост акций Uber

Долгожданная презентация беспилотного такси Tesla не убедила инвесторов, что привело к падению акций Tesla, в то время как акции такси-сервиса Uber достигли исторического максимума.
Роботакси Cybercab в студии Warner Bros. Кадр из рекламного видео Tesla.
  • Роботакси Cybercab в студии Warner Bros. Кадр из рекламного видео Tesla. Foto: Tesla
На презентации в студии Warner Bros. в четверг Tesla продемонстрировала двухместное беспилотное такси под названием Cybercab, концепт беспилотного автобуса под названием Robovan, а также обновленную версию разрабатываемого компанией гуманоидного робота. Глава Tesla Илон Маск, подъехавший к зрителям на Cybercab, рассказал, что роботакси будет стоить менее 30 000 долларов и, возможно, поступит в производство в 2026 году.

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