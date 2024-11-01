Назад 01.11.24, 16:11 У PRFoods нет средств для погашения облигаций Биржевая компания PRFoods сообщила, что хочет провести переговоры с держателями облигаций, чтобы снизить долговую нагрузку, передает Ärileht.

Весной с должности руководителя PRFoods ушел многолетний глава компании Индрек Касела. Сейчас правление состоит из двух человек: Кристьяна Коткаса и Тимо Пярна. Foto: Liis Treimann

Так, вчера вечером PRFoods опубликовала аудированный годовой отчет, в котором правление компании указало на значительные сомнения относительно продолжения деятельности. В связи с этим отмечалось, что компания, вероятно, не сможет реализовать свои активы и исполнять обязательства в рамках нормальной деловой деятельности.

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