У PRFoods нет средств для погашения облигаций

Весной с должности руководителя PRFoods ушел многолетний глава компании Индрек Касела. Сейчас правление состоит из двух человек: Кристьяна Коткаса и Тимо Пярна. Foto: Liis Treimann
Так, вчера вечером PRFoods опубликовала аудированный годовой отчет, в котором правление компании указало на значительные сомнения относительно продолжения деятельности. В связи с этим отмечалось, что компания, вероятно, не сможет реализовать свои активы и исполнять обязательства в рамках нормальной деловой деятельности.