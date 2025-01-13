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  • 13.01.25, 08:34

Разочарованные инвесторы ждут перемен: за год стоимость фонда недвижимости сократилась на одну пятую

Низкая заполняемость, высокие проценты и падение стоимости акций – инвесторы усматривают недостатки в управлении фондом недвижимости Baltic Horizon, но в этом году узрели проблеск света в конце тоннеля.
Тармо Каротам.
  • Тармо Каротам. Foto: Madis Veltman / Postimees / Scanpix
Цена акций фонда Baltic Horizon на Таллиннской бирже за последний год снизилась более чем на 20%. Однако инвесторы надеются, что в этом году дела фонда пойдут лучше.
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