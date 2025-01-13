Разочарованные инвесторы ждут перемен: за год стоимость фонда недвижимости сократилась на одну пятую

Стоимость активов эстонских фондов недвижимости увеличилась в шесть раз по сравнению с тем, что было десять лет назад, но в ближайшем будущем быстрого роста фондов не ожидается, анализирует экономист Раоль Каллас в блоге Банка Эстонии.