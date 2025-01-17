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  • 17.01.25, 08:41

Вокруг Planet42 разгорелся новый скандал. Шаг Роосааре вызывает вопросы

Инвесторы, которые через компании Яака Роосааре предоставили займы Planet42, выступают против плана санации, утверждение которого могло состояться без необходимого согласия.
Кредиторы обанкротившихся компаний Яака Роосааре уже обивают пороги судебных залов.
  • Кредиторы обанкротившихся компаний Яака Роосааре уже обивают пороги судебных залов. Foto: Liis Treimann
Один из инвесторов, возражающих против плана санации компании Inclusion, представляющей Planet42 в Эстонии, считает, что в плане должно быть четко указано, откуда поступят деньги, как они будут использованы и каким образом ситуация улучшится. Однако эта информация отсутствует. Другой инвестор полагает, что процедура санации обойдется кредиторам слишком дорого.
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