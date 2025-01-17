Кредиторы обанкротившихся компаний Яака Роосааре уже обивают пороги судебных залов. Foto: Liis Treimann
Один из инвесторов, возражающих против плана санации компании Inclusion, представляющей Planet42 в Эстонии, считает, что в плане должно быть четко указано, откуда поступят деньги, как они будут использованы и каким образом ситуация улучшится. Однако эта информация отсутствует. Другой инвестор полагает, что процедура санации обойдется кредиторам слишком дорого.
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На сегодняшнем первом общем собрании кредиторов, посвященном банкротству компании Miljardid ei millestki OÜ, известный инвестор Яак Роосааре, который предоставлял займы для южноафриканского бизнеса Planet42, сообщил, что бизнес-модель компании провалилась и возможностей для продолжения деятельности нет.
«У меня семь разных кредитных договоров с четырьмя разными компаниями Роосааре, поэтому я могу посещать эти заседания многократно», – отметил сегодня в здании суда малый инвестор, прибывший на собрание кредиторов двух обанкротившихся компаний Яака Роосааре.
31 января состоится День цифровой уборки компании Telia. Давайте вспомним, как в этом году Силы обороны Эстонии провели цифровую уборку, в ходе которой из ИТ-систем и устройств были удалены десятки терабайт цифрового мусора.