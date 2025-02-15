Вкус биржи: хочешь инвестировать? Откажись от денег сегодня
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем Илона Маска, крипту... и немножко времени остается на события, которые повлияли на мрровые фондовые рынки.
Глобальный рынок M&A может выйти из сумрака и снова начать расти: экономические и геополитические факторы, тормозившие рынок в последние годы, начинают уходить в прошлое, считают эксперты PwC Estonia Андрес Петъярв, Сассь Каремяэ и Рауль Руубель.
При строительстве дома на начальном этапе люди обычно скорее думают о фундаменте, крыше, решении по отоплению, начинаяпланировать внутреннюю обстановку уже после того, как паркет уложен и стены покрашены. На самом деле, такой подход наверняка станет залогом провала, так как кухня – это не просто мебель, и первые шаги по ее обустройству обязательно должны быть спланированы уже на этапе строительства. Почему? Строитель домов Мадис сейчас все выяснит.