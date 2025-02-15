Деловые ведомости
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  • 15.02.25, 06:00

Вкус биржи: хочешь инвестировать? Откажись от денег сегодня

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем Илона Маска, крипту... и немножко времени остается на события, которые повлияли на мрровые фондовые рынки.
Вкус биржи: хочешь инвестировать? Откажись от денег сегодня
  • Foto: Pexels.com
Эх, яблочко, ты-то куда?! Apple будет сотрудничать с DeepSeek. Расширение Apple на восток? Зачем нужен этот шаг?
Искусственный бум. Почему выросли акции китайских компаний?
Как стать миллиардером? Отобрать у богатых и отнять бедным. RobinHood получил миллиард.
Хотите снижения ставки? Да как бы не повысили. Инфляция - 3%.
Хочешь инвестировать? Откажись от денег сегодня. Фуад познал философию процесса.
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